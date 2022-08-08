Tur Teknesinin Demirli Tekneye Çarptığı Kaza Kamerada

Tur Teknesinin Demirli Tekneye Çarptığı Kaza Kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli tur teknesine başka bir tekne çarptığı, 1 turistin yaralandığı kaza cep telefonuyla görüntülendi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli tur teknesine başka bir tekne çarptığı, 1 turistin yaralandığı kaza cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, 1 Ağustos'ta Bitez Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Bodrum merkezden 2'si çocuk 6 Rus turisti taşıyan "Poppy" isimli tur teknesi Akvaryum Koyu'na yanaşıp demirledi. O sırada "Arancia" isimli tur teknesi de hızla gelip bu tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknedekiler savruldu ve panik yaşandı. Çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamarasına kadar girdi. Kazada 1 turist yaralandı. Kaza ve sonrasında yaşanan panik, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Teknenin çapası denizin ortasından müdahaleyle, uzun uğraşlarla çıkarıldı. Yaralanan turist ise karaya çıkarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Turist, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tur Teknesinin Demirli Tekneye Çarptığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Alanya'da Turistlerin Bulunduğu Safari Cipi Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Alanya'da Turistlerin Bulunduğu Safari Cipi Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Saman Yangını Ahıra Sıçradı; 20 Küçükbaş Öldü
Saman Yangını Ahıra Sıçradı; 20 Küçükbaş Öldü
Niksar'da Hafif Ticari Araç İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Niksar'da Hafif Ticari Araç İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Otomobil İle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü
Otomobil İle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü
Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Otluk Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
Otluk Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
İzmir- Ankara Kara Yolunda 2 Ayrı Kaza; 11 Yaralı
İzmir- Ankara Kara Yolunda 2 Ayrı Kaza; 11 Yaralı