Turgay Güler, AHBAP'ın topladığı yardım paralarının peşine düştü, Haluk Levent'i hedef aldı

Turgay Güler, AHBAP'ın topladığı yardım paralarının peşine düştü, Haluk Levent'i hedef aldı

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Turgay Güler, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde meydana gelen yıkımın daha hızlı onarılması ve depremzedelerin yaraları sarılması için kampanya başlatan AHBAP Derneği ve başkanı Haluk Levent'i hedef aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

"Haluk Levent'e 1 Milyar Lira Teslim Edemezsin"

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Gündem
AHBAP merkezinden canlı yayın: 'Kıvanç Tatlıtuğ'dan Özge Özpirinçci'ye herkes elinden geleni yapıyor'
AHBAP merkezinden canlı yayın: 'Kıvanç Tatlıtuğ'dan Özge Özpirinçci'ye herkes elinden geleni yapıyor'
Japon Profesör Shinjin'den kritik uyarı: 'Yeni bir güçlü deprem olabilir'
Japon Profesör Shinjin'den kritik uyarı: 'Yeni bir güçlü deprem olabilir'
Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili kritik uyarı: 'Olasılık 72'ye çıktı. Uzatmaları oynuyoruz'
Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili kritik uyarı: 'Olasılık 72'ye çıktı. Uzatmaları oynuyoruz'
Erkan Petekkaya'nın acı günü, eşi kötü haberi paylaştı: 'Allah herkesin yardımcısı olsun'
Erkan Petekkaya'nın acı günü, eşi kötü haberi paylaştı: 'Allah herkesin yardımcısı olsun'
THY'den yurtiçi uçuşlar için yeni düzenleme! Ücretsiz değişim ve kesintisiz iade...
THY'den yurtiçi uçuşlar için yeni düzenleme! Ücretsiz değişim ve kesintisiz iade...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusundan acı haber! Depremde hayatını kaybetti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusundan acı haber! Depremde hayatını kaybetti
Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan isyan etti: '8 cenazem var, neyle defnedeceğim?'
Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan isyan etti: '8 cenazem var, neyle defnedeceğim?'