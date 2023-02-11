Turgay Güler, AHBAP'ın topladığı yardım paralarının peşine düştü, Haluk Levent'i hedef aldı

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Turgay Güler, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde meydana gelen yıkımın daha hızlı onarılması ve depremzedelerin yaraları sarılması için kampanya başlatan AHBAP Derneği ve başkanı Haluk Levent'i hedef aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

"Haluk Levent'e 1 Milyar Lira Teslim Edemezsin"

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr