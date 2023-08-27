Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yangından Zarar Gören Esnafı Ziyaret Etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dün akşam saatlerinde Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangından etkilenen esnafa, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesinde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ekipleriyle birlikte sahada yer alarak yangına müdahale etti. Belediye ekipleri yangın sonrası da temizlik ve teknik anlamda da esnafın yanında yer aldı.

Akın, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, “Çok üzücü bir hadise yaşadık, çok üzüldük ancak şimdi yaraları sarma zamanı. Turgutlu Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte yangının ilk anından bu yana sahadayız. Zor günleri birlikte aşacağız, belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek yangından zarar gören işyerlerine destek sağlayacağız. Zor günlerde kenetlenen Turgutlu halkımız yine kenetlenerek zorlukların üstesinden gelecektir. İyi günde olduğu gibi kötü günde de esnafımızla birlikteyiz. Hep beraber el ele vererek bu zor günleri aşacağımıza olan inancım tam” dedi.

Akın’a, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ve meclis üyeleri Cem Yıldırıncan ile Ömer Sakı eşlik etti.

Anka Haber Ajansı