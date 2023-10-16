Turgutlu Belediyesinin İnsan Odaklı Projelerine Chp İlçe Yönetiminden Ziyaret

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu (CHP) İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetimiyle birlikte Aşevi ve Hayır Merkezi ile Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu (CHP) İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetimiyle birlikte Aşevi ve Hayır Merkezi ile Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Turgutlu Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinin başında gelen Aşevi ve Hayır Merkezi ile okul öncesi eğitimle beraber üç öğün beslenme programının ücretsiz verilerek Türkiye’de bir ilke imza atılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi misafirlerini ağırladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetimi ilk olarak Aşevi ve Hayır Merkezi’ni ziyaret etti. Ardından Mustafa Kemal Mahallesine kazandırılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ne gidilerek eğitim gören çocuklar ve öğretmenleriyle bir araya gelindi. Her iki ziyaret sırasında merkezlerin çalışmaları ve işleyişleri hakkında CHP Turgutlu İlçe Yönetimine bilgiler aktarıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaretlere Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler de katıldı.

Yapılan ziyaretler hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Güne ve haftaya Aşevi ve Hayır Merkezimiz ile Çocuk Kültür Sanat Merkezimizde misafirlerimizi ağırlamakla başladık. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Hasan Ayma ve yöneticileri çocuklarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduğumuz merkezlerimizi ziyarete geldiler. Merkezlerimizi gezerek çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Ziyaretleri ve ilgilerinden dolayı İlçe Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

“NE KADAR GÜZEL İŞLER YAPILDIĞINI GÖRDÜK”

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ise, “Belediyemize ait Aşevi ve Hayır Merkezimizde, Çocuk Kültür Sanat Merkezimizde Belediye Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve daire müdürlerimiz bizleri ağırladı. Bu ziyaretlerden dolayı çok memnunuz. Ne kadar güzel işler yapıldığını gördük. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı