Turgutlu'da Ciple Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Turgutlu'da Ciple Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası cipin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Güney Mahallesi girişinde meydana geldi. Cemil Şanlı (28) yönetimindeki 48 N 1963 plakalı otomobil, mahalle girişinde karşı yönden gelen Fevzi Dalmış'ın kullandığı belirtilen 45 FD 347 plakalı ciple çarpıştı. Kaza sonrası her cip ve otomobil yol kenarına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Cemil Şanlı ile birlikte aynı araçta bulunan Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazmiye Aygürler (41) ve Kerim Taş (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı cipin sürücüsünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Turgutlu'da Ciple Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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