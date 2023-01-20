Turhan Çömez'den Erdoğan'a rest! AK Partililere bedava tatil sözü

Turhan Çömez'den Erdoğan'a rest! AK Partililere bedava tatil sözü

AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” açıklamasında bulunmuştu. Turhan Çömez'den Erdoğan'ın açıklamasına sert tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları eski doktorunu kızdırdı. Şimdilerde İyi Parti'de siyaset yapan Turhan Çömez yaptığı açıklamayla Erdoğan'a meydan okudu.

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” şeklindeki sözlerine yanıt veren Turhan Çömez şunları yazdı;

Erdoğan: “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim.

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