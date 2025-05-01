Türk-iş 1 Mayıs’ta Kartal’da Buluştu: "Her Geçen Gün Daha Fazla Eziliyoruz"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanı dolduran işçiler ,“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Birleşe birleşe kazacağız”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganlarıyla yağmur altında 1 Mayıs’ı kutladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek ziyaretinde bulunduğu buluşmada konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, öğrencisi, işsizi, milyon

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanı dolduran işçiler ,“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Birleşe birleşe kazacağız”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganlarıyla yağmur altında 1 Mayıs’ı kutladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek ziyaretinde bulunduğu buluşmada konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, öğrencisi, işsizi, milyonlarca dar gelirli artan geçim sıkıntısı nedeniyle şikayetçi. Bugün de bu alanda, şikayetimizi haykırmaya devam ediyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla eziliyoruz” dedi.

Her 1 Mayıs'ta merkezi kutlamasını başka bir kentte yapan TÜRK-İŞ, bu yılki buluşmasını İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleşen buluşmada işçiler yağmur altında 1 Mayıs’ı kutladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen buluşmaya katılan işçiler, bariyerlerle kapatılmış olan alana polis kontrolünden geçerek alındı. Alanda, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Birleşe birleşe kazacağız”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları atıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla gerçekleşen buluşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ile Gökan Zeybek de sahneye gelerek alanda bulunan işçileri selamladı.

Atalay: "Milyonlarca dar gelirli artan geçim sıkıntısı nedeniyle şikayetçi"

Ergün Atalay, buluşmada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün işçiler burada, asgari ücretliler burada, kamu işçileri, taşeronlar, emekçiler burada. Biz bu ülkenin 4’te 3’üyüz. Yaşadığımız ekonomik kriz, hepimizi olumsuz etkiledi, geçim şartları ağırlaştı. Her geçen gün daha fazla sıkıntıya giriyoruz. İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, öğrencisi, işsizi, milyonlarca dar gelirli artan geçim sıkıntısı nedeniyle şikayetçi. Bugün de bu alanda, şikayetimizi haykırmaya devam ediyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla eziliyoruz. Bir yandan zamlar birbiri ardına gelirken, gelir vergisi emeğimizin hakkını adeta silip süpürüyor. Öte yandan cebimizden çıkan vergiler artıyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz erirken, aldığımız ücretler düşüyor. İşçiler olarak, çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz ama vergi ve prim ödemeye devam ediyoruz.”

Özgür Özel’in sahneye gelmesinin ardından tekrar kürsüye gelen Atalay, “Sayın Genel Başkan buradayken ifade ediyorum. Bursa’da, İstanbul’da, İzmir’de sözleşmeler devam ediyor, bir an evvel onun ilgisine, yardımına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Savunma sanayii işçileri siyah tabut bıraktı

Mitingin sona ermesinin ardından bir grup savunma sanayi işçisi, podyum ile mitinge katılan vatandaşları ayıran demir bariyerlerin üzerine “Savunma Sanayii İşçileri” yazılı siyah bir tabut bıraktı.

Anka Haber Ajansı