Türk Tabipleri Birliği'nden Chp Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama

Türk Tabipleri Birliği'nden Chp Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama

Türk Tabipleri Birliği'nden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırının Türkiye’nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırının Türkiye’nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nden Özgür Özel'in bugün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninin ardından uğradığı fiziksel saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Türkiye’nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz. Demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyoruz" denildi.

Anka Haber Ajansı

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