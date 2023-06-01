Türkan Elçi, Tbmm'de Milletvekili Kaydını Yaptırdı

Türkan Elçi, Tbmm'de Milletvekili Kaydını Yaptırdı

CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Türkan Elçi, bugün TBMM'ye gelerek kayıt yaptırdı.

CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Türkan Elçi, bugün TBMM'ye gelerek kayıt yaptırdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'den İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı gösterildi. Elçi, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçildi. Bugün Meclis'e gelen Türkan Elçi, Şeref Holü'ndeki masalarda kayıt işlemlerini yaptırdı.

Anka Haber Ajansı

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