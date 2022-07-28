Turkcell Vadi Ipra’da Tek Projeyle 3 Altın Ödül Kazandı

İSTANBUL, (DHA)- Açıkhava sahnesi Turkcell Vadi, IPRA Golden World Awards'ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi, etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Müzikseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz'da Candan Erçetin'in performansıyla başlayacak ve Vadistanbul, SM Production & Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi'de gerçekleştirilecek. 7 Ağustos'a kadar art arda yapılacak konserler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile devam edecek.

Biletler, Platinum müşterilerine yüzde 25, dijital müzik platformu fizy kullanıcılarına yüzde 20 indirimli sunuluyor.

KAPSAYICI VE SOSYAL FAYDA GÖZETEN BİR ETKİNLİK ALANI

Engelli bireylerin de engelsiz bir müzik keyfi deneyimleyebildiği açık hava sahnesinde, bu amaçla mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor. Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler'de sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri:

· Candan Erçetin - 29 Temmuz

· MaNga - 30 Temmuz

· Fatma Turgut - 31 Temmuz

· Haluk Levent - 1 Ağustos

· Berkay - 2 Ağustos

· Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos

· Öykü Gürman - 4 Ağustos

· Oğuzhan Koç - 5 Ağustos

· Kenan Doğulu - 6 Ağustos

· Sertab Erener - 7 Ağustos

Kaynak: Demirören Haber Ajansı