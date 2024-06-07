Türker Ateş: Bir Yıldır Yüksek Faize Rağmen Ne Tüketim Ne Borç Yavaşladı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 Haziran ayı itibarıyla değişen ekonomi yönetiminin bir yılı geride bıraktığına işaret ederek, "Ekonomide rasyonelleşme olarak nitelendirilen programda sınıfta kalındı. Yüksek faize rağmen ne tüketim ne borç artışı hız kesti” dedi.

(ANKARA)- CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 Haziran ayı itibarıyla değişen ekonomi yönetiminin bir yılı geride bıraktığına işaret ederek, "Ekonomide rasyonelleşme olarak nitelendirilen programda sınıfta kalındı. Yüksek faize rağmen ne tüketim ne borç artışı hız kesti” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada, ekonomide bir yılda gelinen durumu değerlendirdi. İktidarın ekonomide rasyonelleşme olarak nitelendiren programının başarılı olmadığını ifade eden Ateş, Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kredi kartı harcamalarının katlanarak 700 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye, takipteki kredi kartı borcu da üç katına çıkarak 8,7 milyar TL’den 27,7 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çekti. Ateş, “Yüksek borçluluk, hem vatandaşın hem işletmelerin belini bükecek” dedi.

Hükümetin geçen yıl seçimlerin ardından ekonomide gerçekleştirdiği U dönüşüyle Merkez Bankası'nın haziran ayından itibaren faiz artışlarına başladığını hatırlatan Ateş, şunları söyledi:“Geçen zamanda tüketimin kısılması amaçlandı ancak bankaların kredi hacmindeki büyüme hız kesmedi. BDDK’nın 31 Mayıs verilerine göre; son bir yılda toplam kredi hacmi yüzde 48 artışla 9,1 trilyon TL’den 13,5 trilyon TL’ye yükseldi. Politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 50'ye çıktığı süreçte ihtiyaç kredisine ulaşamaz olan vatandaş, bireysel kredi kartına yüklendi. Nitekim geçimini ancak borçlanarak sağlayabilen dar gelirli tasarruf edemedi ve diğer kesimler de hükümetin enflasyonla mücadele programına güven duymayarak tüketimi sürdürdü.

Borçlar döndürülemez noktaya gidiyor

Gelinen noktada borçluluktaki artışa dikkat çeken Ateş, “Bankaların takibine düşen toplam alacaklar yıllık bazda yüzde 25 yükselerek Mayıs itibarıyla 211 milyar TL’yi aştı. Düşen satın alma gücü nedeniyle borçlar döndürülemez noktaya geliyor. Dünyanın en yüksek ikinci faizine sahibiz ancak tüketim ve borç gerilemediği gibi hızlı artışını sürdürüyor” diye konuştu.

İşsizlik ve yoksulluk artacak

Önümüzdeki döneme dönük beklentilerin bu şartlarda olumsuz olduğuna da işaret eden Ateş, “Keza yılın ikinci yarısı enflasyonda izlenecek düşüş baz etkisi kaynaklı olacak. Vergi artışları sırada bekliyor. Sadece para politikasıyla bu iş olmaz dedik, çıkardıkları göstermelik tasarruf paketi devede kulak kaldı. Üstelik üretim ve yatırımı yavaşlatacak. Koşulların zorlaşmasıyla borçlar vatandaşın belini büker, işletmelere kepenk kapattırır. İşsizlik ve yoksulluk artacak” dedi.

Anka Haber Ajansı