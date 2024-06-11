Türker Ateş: Dar Gelirli İçin Bayram Tatilinin Rotası Yine Akraba Evi Olacak

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bu bayram tatilinin adresinin de seyahat edebilecek dar gelirli için akraba evi olacağına işaret ederek, “Ancak yer yer uçak biletini bile geride bırakan sadece otobüs bileti fiyatları bile vatandaşlar için bu bayram akraba ziyaretini lüks hale getiriyor” dedi.

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bu bayram tatilinin adresinin de seyahat edebilecek dar gelirli için akraba evi olacağına işaret ederek, “Ancak yer yer uçak biletini bile geride bırakan sadece otobüs bileti fiyatları bile vatandaşlar için bu bayram akraba ziyaretini lüks hale getiriyor” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yurt içi turizmde yapılan 10 seyahatten 6’sının yakınlara yapılan ziyaretler olduğuna dikkat çekti. Ateş, yaptığı açıklamada, “Ekonomik kriz ortamında toplumun büyük kısmı için bırakın oteli, pansiyonu çadırda tatil bile güçleşti. Tatilin rotası akraba veya arkadaş evi oldu. Emeklilikte gezmek ise artık eski bir hayal; geçen yıl 100 tatilcinin sadece 6’sı emekliydi. Bu bayram yakınlara kavuşmak da güç. Keza iki kişi için en uygun otobüs bileti, asgari emekli maaşının beşte birine denk geliyor” dedi.

“Nüfus yaşlanırken tatili de unutuyor”

65 yaş ve üstü vatandaşların turizmdeki payının oldukça düşük kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Ateş, şunları söyledi:

“Geçen yıl yurt içinde yapılan yaklaşık 61,5 milyon seyahatin 3,8 milyonu 65 yaş üstüne aitti. Bu rakam 25-44 yaş grubunda 23,8 milyon ve 45-64 yaş grubunda da 14,7 milyon oldu. Sağlık sorunları bir yana özellikle emeklilerin ülkemizde her anlamda büyük imkansızlıklar içinde yaşadığı ortada. Emekliler bırakın Avrupalı akranları gibi dünyayı görmeyi, kendi memleketini gezemiyor. İktidar da emekliye utanmadan KYK yurtlarında tatil teklif ediyor. Bu ülkemizin büyük bir ayıbıdır.”

“Ekonomik krizde yakınlara ziyaretler de kısa tutulur oldu”

Düşen alım gücü ve artan yoksulluk nedeniyle bayram tatilinin dokuz güne çıkarılmasının toplumun sınırlı bir kesimini ilgilendirdiğine değinen Ateş, şöyle konuştu:

“Geçen yıl yurt içinde yapılan yaklaşık 61,5 milyon seyahatin 20,6 milyonu gezi, eğlence, tatil ve kültür amaçlı iken, 35,8 milyonu yakınlara ziyaret olarak gerçekleşti. 2022 yılına göre vatandaşların masrafları gezi amaçlı seyahatlerde 3,1 bin TL’den yaklaşık 5 bin TL’ye, yakınlara seyahatte bin 591 TL’den 2 bin 664 TL’ye yükseldi. Geçen yıl ortalama geceleme sayısı 8,2 günden 7,7’ye indi. Bu sayı 65 yaş üstü için 15,9 gün oldu. Ortalamayı akraba ve arkadaş ziyaretleri yükseltiyor, aksi halde vatandaşın uzun tatile gücü yetmiyor. Bununla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinde ortalama geceleme sayısı 2022’de 18,5 gün idi. Dolayısıyla ekonomik krizde yakınlara ziyaretler de kısa tutulur oldu.”

Anka Haber Ajansı