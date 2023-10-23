Türker Ateş: “Müteahhitlerin Yeterlik Sistemi 4 Yıldır Kurulamadı”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2 Mart 2019 yılında yürürlüğe gören Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te 6 kez değişiklik yapıldığını, 4 yılı aşkın süre geçmesine karşın yönetmeliğin etkin olarak hayata geçirilemediğine dikkat çekerek, “Bu zihniyetle ülkemizi depreme karşı dirençli hale getirmek mümkün değil. Kentsel dönüşümü hızlandırma adı altında Meclis’e sunulan yasa teklifinde de çok sayıda çekincemiz bulunuyor” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2 Mart 2019 yılında yürürlüğe gören Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te 6 kez değişiklik yapıldığını, 4 yılı aşkın süre geçmesine karşın yönetmeliğin etkin olarak hayata geçirilemediğine dikkat çekerek, “Bu zihniyetle ülkemizi depreme karşı dirençli hale getirmek mümkün değil. Kentsel dönüşümü hızlandırma adı altında Meclis’e sunulan yasa teklifinde de çok sayıda çekincemiz bulunuyor” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin değişiklikler yapılmasına karşın 4 yılı aşkın süredir etkin olarak hayata geçirilemediğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. Ateş, Özhaseki’nin yanıtıyla ilgili açıklama yaptı. Ateş, şunları kaydetti:

“GEÇİŞ SÜRESİ, DEPREMDEN ÖNCE YİNE UZATILDI”

“Geçen sürede yönetmelik 6 kez değişti. Örneğin yapı müteahhitlerinin büyük kısmı için inşası üstlenilecek yapının yaklaşık maliyeti ile müteahhidin belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarı karşılaştırılarak belirlenen yeterliklerde geçiş süreci sürekli uzatıldı. Yönetmelikte ‘1 yıl’ olan söz konusu geçiş süresi, en son 6 Şubat tarihli depremlere kısa bir süre kala 29 Aralık 2022 tarihli bir düzenlemeyle ‘31.12.2023’ şeklinde değiştirildi. Yapılan değişikliklerin gerekçelerini sorduk ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin soru önergemize yanıtı ‘Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasıyla düzenlemenin güncelliğinin sağlandığı’ şeklinde oldu. Yapı güvenliğinin tesisi doğrultusunda Yönetmeliğin etkin biçimde uygulanması için hangi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorumuz da yanıtsız kaldı.”

KAYITLI 148 BİN FİRMA VAR, 108 BİNİ YETERLİK DIŞI

Ateş, soru önergesine verilen yanıtta ülkemizde 13 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yetki sınıflandırmasına göre faaliyet gösteren (714 yıkım müteahhidi dışında) 148 bin 9 firmanın bulunduğunun belirtildiğini, bu kapsamda yetkilerine uygun proje üstlenebilmesi amacıyla 14 ayrı grup içindeki müteahhitlerin sayısının ise sırasıyla; A grubunda 998, B grubunda 410, B1 grubunda 206, C grubunda 587, C1 grubunda 379, D grubunda bin 46, D1 grubunda bin 12, E grubunda 2 bin 867, E1 grubunda 2 bin 861, F grubunda 12 bin 254, F1 grubunda bin 373, G grubunda 12 bin 88, G1 3 bin 557 ve iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayan H grubunda 108 bin 371 olduğunu ifade etti.

Anka Haber Ajansı