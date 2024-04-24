Türker Ateş: “Ücretsiz Doğal Gaz Desteği En Az 1 Yıl Uzatılmalı”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, mayıs ayında sona erecek konutlardaki ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulamasının uzatılması çağrısı yaptı. Ateş, “Uygulama en az 1 yıl uzatılmalı. Tasarrufu kamu harcamalarını kısma gerekçesiyle yoksulun doğal gaz faturasından yapmayın. İktidar önümüzdeki dört yıl seçim yok diye bu uygulamayı sonlandırmamalı. Vatandaşa yansıtılacak 150 lira ek fatura bedeli devleti krizden kurtarmaz” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, mayıs ayında sona erecek konutlardaki ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulamasının uzatılması çağrısı yaptı. Ateş, “Uygulama en az 1 yıl uzatılmalı. Tasarrufu kamu harcamalarını kısma gerekçesiyle yoksulun doğal gaz faturasından yapmayın. İktidar önümüzdeki dört yıl seçim yok diye bu uygulamayı sonlandırmamalı. Vatandaşa yansıtılacak 150 lira ek fatura bedeli devleti krizden kurtarmaz” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, konutlara verilen ücretsiz 25 m3 doğal gaz uygulamasını iktidarın seçim yatırımı olarak hayata geçirdiğini hatırlattı. Uygulamanın mayıs ayında sona ereceğini hatırlatan Ateş, iktidara ücretsiz doğal gaz uygulamasının bir yıl daha uzatılmasını istedi. Ateş, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“İktidar 2023 yılı genel seçimleri öncesi, ‘yerli gaz çıkarılmasına başlandı’ müjdesiyle bu uygulamayı başlattı. Yerli doğal gaz üretimi beklenen seviyeye çıkarılamadı ancak uygulama vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı. Geçen yıl eylül ayında soru önergemize yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğal gaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Uygulama biterken başka bir önergemize birkaç gün önce verilen yeni yanıtta, maliyetin 5,1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Ücretsiz doğal gazın devlete maliyeti katlanılabilir seviyelerde. Devlet için küçük olan bu maliyet, ekonomik krizde bunalan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahatlamalarına yol açıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak uygulama uzatılmalı. Seçim yok diye ücretsiz doğal gaz uygulamasını sonlandırmayın. İktidar kendi yarattığı krizin faturasını vatandaşın sırtına yıkmamalı”

Anka Haber Ajansı