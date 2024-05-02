Türker Ateş: Vatandaş, Vergisini De Borçlanarak Ödüyor. Kartla Devlete Yapılan Ödemeler Üçe Katlandı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, geçen yılın aynı ayına göre martta kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en yüksek artışın yüzde 170 oranıyla kamu – vergi ödemelerinde gerçekleştiğine işaret etti. Ateş, “Vatandaş vergiyi de borçlanarak ödüyor. Üstelik vergi ve harçlar bu yıl yüzde 58,5 zamlanmışken vatandaşın kredi kartıyla yaptığı kamu ve vergi ödemeleri geçen yılın mart ayına göre neredeyse üçe katlandı. İktidarın kredi kartını kısıtlayıcı adımları vergi tahsilatını da baltalayacak” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, geçen yılın aynı ayına göre martta kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en yüksek artışın yüzde 170 oranıyla kamu – vergi ödemelerinde gerçekleştiğine işaret etti. Ateş, “Vatandaş vergiyi de borçlanarak ödüyor. Üstelik vergi ve harçlar bu yıl yüzde 58,5 zamlanmışken vatandaşın kredi kartıyla yaptığı kamu ve vergi ödemeleri geçen yılın mart ayına göre neredeyse üçe katlandı. İktidarın kredi kartını kısıtlayıcı adımları vergi tahsilatını da baltalayacak” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Bankalararası Kart Merkezi’nin harcamaların detaylarını içeren son verilerine dikkat çekti. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde en yüksek kalemin devlete yapılan vergilerde yaşandığını ifade eden Ateş, “Önde gelen harcama kalemleri içinde mart ayında önceki yılın aynı ayına oranla en fazla artış yüzde 170 ile kamu ve vergi ödemelerinde yaşandı. Kamu-vergi ödemeleri söz konusu dönemde 13,9 milyar liradan 37,6 milyar liraya ulaştı. Kamuda tasarruf lafta kalırken krizin vatandaşa kesilen faturası ağırlaşmaya devam ediyor. Vergiler de kalkınmanın temeli olacağına süren saltanata kaynak olarak kullanılıyor” dedi.

MARKET VE AVM, BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI

Kredi kartı ekstresindeki enflasyonun, harcamalarda TÜİK’in mart ayı için yüzde 68,5 şeklinde açıkladığı yıllık enflasyonun çok ötesinde olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi:

“Ekstrelerde harcama tutarında liderliği 163 milyar liralık harcamayla market ve alışveriş merkezleri korudu. Söz konusu harcamalar martta yıllık bazda yüzde 111 arttı. Çeşitli gıda harcamaları yüzde 134 artarak 68,1 milyar liraya, yemek harcamaları da yüzde 130 artarak 40 milyar liraya çıktı.

ARTAN FAİZLE NAKİT AVANS KULLANIMI DÜŞTÜ

Borçlanarak mutfak alışverişini yapan çok sayıda dar gelirli var. Ancak borcun borçlanma kapatılması da zorlaştı. Örneğin, ay sonunu getiremeyen vatandaş, sıkça başvurduğu nakit avans uygulamasında mart ayının ortasında artan faizden etkilendi. Kredi kartlarından nakit çekilen tutar ocak ve şubat aylarında sırasıyla 117,9 ve 122,9 milyar lira iken martta 91,2 milyar liraya geriledi.”

KARTA KISITLAMA BEKLENTİSİ BAZI HARCAMALARI ÖNE ÇEKTİ

Ateş, kredi kartlarına yeni kısıtlama beklentilerinin de toplumun kimi kesimlerinin tüketim davranışlarına yansıdığına dikkat çekti. Ateş, “Elektronik-bilgisayar, giyim-aksesuar ve benzin-yakıt harcamaları özellikle martta hızlandı. Önceki yılın aynı ayına oranla ise elektronik harcamaları yüzde 146 artarak 86,4 milyar lira, giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 141 artarak 66,4 milyar lira, benzin-yakıt harcamaları da yüzde 156 artarak 62,1 milyar lira oldu” ifadelerini kullan

dı.

Anka Haber Ajansı