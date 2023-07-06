Türker Ateş’ten Bakan Şimşek’e: “Birleşik Arap Emirlikleri’ne Hangi Kamu Varlıklarını Satma Sözü Verdiniz”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi kamu varlıklarını satma sözü verdiniz” diye sordu.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi kamu varlıklarını satma sözü verdiniz” diye sordu.

Türker Ateş, seçim sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmeler hakkında, Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Ateş, önergesinde, Körfez sermayesinin Türkiye’deki bazı varlıklara göz koyduğunu öne sürdü. “Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi kamu varlıklarını satma sözü verdiniz” diye soran Ateş, Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Ports arasında Kasım 2021’de imzalanan mutabakat muhtırasının Türkiye’deki bazı limanların Birleşik Arap Emirlikleri’ne devrine yönelik olduğunu hatırlattı. Ateş, önergesinde şunları kaydetti:

“Bu mutabakat kapsamında, hisselerinin yüzde 100’ü Varlık Fonu’nun elinde olan İzmir Alsancak Limanı Birleşik Arap Emirlikleri’ne devrediliyor. Sadece Alsancak Limanı değil, Varlık Fonu’nun elindeki kamu şirketleri ve kamu bankaları üzerine de pazarlıklar döndüğü haberleri yayılıyor. Seçim öncesi iktidarda kalabilmek için bol keseden vaat dağıtan AKP iktidarının, Varlık Fonu’nun elindeki çok sayıda değerli kamu şirketini Körfez ülkelerine pazarlama telaşına düştüğü görülüyor. Erdoğan’ın temmuz ortasında önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne, sonra Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretlerin arka planını, bu şirketlerin Körfez sermayesine devri oluşturuyor.

“GÖRÜŞMELERDE, HERHANGİ BİR KAMU İŞLETMESİNİN YA DA KAMU BANKASININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ MÜZAKERE EDİLMEKTE MİDİR”

Birleşik Arap Emirlikleri ile hangi sektörlerde ekonomik iş birliği yapılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmektedir? Yapılan görüşmelerde, herhangi bir kamu işletmesinin ya da kamu bankasının özelleştirilmesi müzakere edilmekte midir? Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Ports arasında 2021 yılında imzalanan mutabakat muhtırası kapsamında, Varlık Fonu tarafından idare edilen herhangi bir limanın işletmesinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne verilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında borç ilişkisi kuracak herhangi bir anlaşma üzerine müzakere yürütülmekte midir?”

Anka Haber Ajansı