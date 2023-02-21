Türkiye-avrupa Birliği Karma Parlamentosu Eş Başkanı Lagodinsky'den Chp Tbmm Grubu’na Geçmiş Olsun Ziyareti

Türkiye -Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyet, CHP TBMM Grubu’nu ziyaret ederek Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundular. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, heyete teşekkür ettiler.

Türkiye -Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyet, CHP TBMM Grubu’nu ziyaret ederek Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundular. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, heyete teşekkür ettiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP TBMM Grup Yönetim Toplantı Salonu’nda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentosu'nun Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Lagodinsky, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret nedeniyle Avrupa Parlamentosu heyetine teşekkür eden Özel, "Arkadaşlarımız şu anda ya deprem bölgesinde ya da kendi seçim bölgelerine nakledilmiş depremzedelerle ilgileniyorlar. O yüzden birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımızın sizlere selamlarını ve sizin burada olmanızdan duydukları memnuniyeti iletiyorum" dedi.

Özel, "Ayrıca sayın Genel Başkanımız da randevu talebinizden büyük bir memnuniyet duymuştu. Onun programı bugün öğleden sonra müsaitti ama sizin Gaziantep uçuşunuzdan dolayı bir araya gelemedik. O da selamlarını ve teşekkürlerini iletiyor" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı