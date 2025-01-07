Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık'tan Özel'e Destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürt sorununun çözümü için TBMM'de komisyon kurulması önerisine destek vererek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyonda biz şehit ailelerini ve gazileri temsilen yer almak isteriz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürt sorununun çözümü için TBMM'de komisyon kurulması önerisine destek vererek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyonda biz şehit ailelerini ve gazileri temsilen yer almak isteriz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından TBMM'de bir komisyon kurulmasını ve şehit aileleri ile gazi derneklerinin komisyonda yer alması önerisinde bulunmuştu. Özel'in bu açıklamasına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık destek verdi. Özel'in önerisini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Işık, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun gündeminde yaşanan son süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz olarak terörden en fazla acı görmüş insanların terörün bitmesini istemesi kadar çok normal bir şey yoktur. Ancak biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin kalın çizgileri bulunmaktadır. Bebek katiline özgürlük asla söz konusu edilmemelidir. Genel af kabul edilemez. Gazi Meclis'te bir terörist konuşturulamaz. Terör yasası asla değiştirilemez. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili kurulacak olan komisyonda biz şehit ailelerini ve gazileri temsilen yer almak isteriz."

Anka Haber Ajansı