Türkiye İşçi Partisi, Eskişehir’de Chp’nin Büyükşehir Adayı Ayşe Ünlüce’yi Destekleyecek

Türkiye İşçi Partisi, Eskişehir’de Chp’nin Büyükşehir Adayı Ayşe Ünlüce’yi Destekleyecek

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. TİP Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak, "Sayın Ayşe Ünlüce'nin vaatlerinin ve belediyeciliğinin takipçisi olmak şartıyla destek çağrısına olumlu yanıt veriyoruz. TİP olarak Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmıyoruz. Belediye seçimlerini özgür, emekten ve halktan yana bir kent mücadelesinin önünü açacağını umut ediyoruz" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. TİP Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak, "Sayın Ayşe Ünlüce'nin vaatlerinin ve belediyeciliğinin takipçisi olmak şartıyla destek çağrısına olumlu yanıt veriyoruz. TİP olarak Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmıyoruz. Belediye seçimlerini özgür, emekten ve halktan yana bir kent mücadelesinin önünü açacağını umut ediyoruz" dedi.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TİP Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ünlüce ve Ataç’a eski CHP Eskişehir İl Başkanı Erman Gölet de eşlik etti. Ziyarette yerel seçimlere ve ülke gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"TİP OLARAK ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÇIKARMIYORUZ”

Nazik ziyaretinden dolayı Ünlüce’ye teşekkür eden TİP Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak, şunlara değindi:

“Ayşe Ünlüce'ye partimiz adına teşekkür ederim. Türkiye İşçi Partisi olarak halktan yana rantçı belediyeciliğe son veren, kadınların, gençlerin, sorunlarını çözen bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Her yerde işçilerin yanındayız. AKP Genel Başkanı’nın "Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin aynı partiden olmazsa hizmet gelmez" tehdidinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Parkların bahçelerin imara açılması, kentsel dönüşüm adı altında halkın evine, arsasına çökmesi, bağların bahçelerin sosyal konut bahanesiyle beton yığınına çevrilmesi, ormanlarımızın, meralarımızın maden arama bahanesiyle yok edilmesi, sularımızın derelerimizin kirleterek yok edilmesi, demokratik yapıyı değiştirip kadınlarımızı sosyal hayatın dışına itip evlere kapatması demektir. Bu nedenle her yerde halk düşmanı AKP karşısında saltanatın iktidarını yok etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Ayşe Ünlüce'nin vaatlerinin ve belediyeciliğinin takipçisi olmak şartıyla destek çağrısına olumlu yanıt veriyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmıyoruz. Belediye seçimlerini özgür, emekten ve halktan yana bir kent mücadelesinin önünü açacağını umut ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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