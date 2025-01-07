Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden Özel'in Komisyon Önerisine Destek

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de komisyon kurulması önerisine destek vererek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir komisyon oluşturulacaksa o komisyona bizleri davet ederlerse bizler de fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de komisyon kurulması önerisine destek vererek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir komisyon oluşturulacaksa o komisyona bizleri davet ederlerse bizler de fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından grup toplantısında, TBMM'de bir komisyon kurulmasını ve şehit aileleri ile gazi derneklerinin komisyonda yer alması gerektiğini önermişti.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Özel'in önerisini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yumuk, şunları kaydetti:

"Davet ederlerse fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız"

"Bugün Türkiye'nin üzerinde oynanan emperyalist güçlerin maşası terör örgütlerinin ülkemize karşı giriştiği bu hain saldırılar karşısında cansiparane şekilde savaşıp onlara her türlü darbeyi vuran bir kısmı şehit bır kısmı gazi olan kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarının yaşaması için hepimiz elimizden gelen her türlü gayreti göstermeliyiz. Bu terör örgütlerine karşı girişilen faaliyetlerde devletimizi, milletimizi, silahlı kuvvetlerimizi canı gönülden destekliyoruz. Aynı zamanda da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir komisyon oluşturulacaksa o komisyona da bizleri davet ederlerse bizler de fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız. Biz şehitlerimizin aziz hatıraları önünde ve ebediyete intikal eden gazilerimizin ruhları için her zaman için saygı ve minnettarlığımızı iletmekten de geri kalmayacağız."

Anka Haber Ajansı