Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki Ve Özlük Hakları Topluluğu, Chp'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki ve Özlük Hakları Topluluğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı CHP genel merkezinde ziyaret ederek mesleki hak ihlallerine yönelik taleplerini ilettiler.

Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki ve Özlük Hakları Topluluğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı CHP genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, şu ifadelere yer verdi:

"Veteriner hekimlerimiz hayvan sağlığını korumak, bireylerin güvenli gıdalara erişimini sağlamak ve zoonotik hastalıkların kontrolünden antibiyotik direncinin önlenmesine kadar geniş bir yelpazede halk sağlığına katkı sağlıyorlar. Kamudan emekli veteriner hekimlerin diğer sağlık meslek grupları gibi emekli maaş iyileştirmelerinden yararlanmasını sağlayacak bir kanun değişikliğine ihtiyaç var.

657 sayılı kanunda sağlık hizmetleri sınıfından kamu emeklisi Veteriner Hekimlerin alt sağlık meslek gruplarıyla oluşan emekli maaşı hiyerarşisi sorunu giderilerek, Tabip ve Diş Tabipleri için 2018'de uygulamaya konulmuş olan (7146 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Ek 84. Madde) emekli ödemesi kanuni düzenlemesine ve diğer düzenlemelerde veteriner hekimlerin kapsam içine alınması, emekli maaşlarında yaşanan adaletsizlikleri gidermek veteriner hekimlik mesleğinin hakkı olan değeri vermektir.

"Sağlık hizmetleri sınıfından emekli olan tüm sağlık profesyonelleri eşit haklara sahip olmalıdır"

Kamudan emekli Veteriner Hekimlerinde, diğer sağlık meslek gruplarının yararlandığı emekli maaş iyileştirmelerini düzenleyen kanun değişikliği ek madde kapsamına alınarak emekli maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Emekli veteriner hekimler arası maaş uçurumunun oluşmaması için kamu emeklisi Veteriner Hekimlere yapılan iyileştirme miktarı kadar SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Veteriner Hekimlere de yansıtılmalıdır. Toplum sağlığına katkıları ve emekleri büyük olan veterinerlik mesleği ve hekimlerimizin insanca yaşam hakkı için bu düzenlemeler önemlidir. Sağlık hizmetleri sınıfından emekli olan tüm sağlık profesyonelleri eşit haklara sahip olmalıdır. Bu anlamda, Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki ve Özlük Hakları Topluluğu olarak, veteriner hekimlerimizin hak ettikleri değeri görmeleri ve mesleki haklarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz.''

Anka Haber Ajansı