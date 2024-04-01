Türkiye'de 11 İlde Belediye Başkanlığı Kadınlara Emanet

31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 5'i büyükşehir olmak üzere 11 ilde belediye başkanlığını kadınlar kazandı. Kadın adaylar içinde tek milletvekili olan Burcu Köksal Afyonkarahisar'da belediye başkanlığını kazandı. Kadın belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 1'i AK Parti'den, 4'ü DEM Parti'den seçildi.