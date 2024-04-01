Türkiye'de 11 İlde Belediye Başkanlığı Kadınlara Emanet

Türkiye'de 11 İlde Belediye Başkanlığı Kadınlara Emanet

31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 5'i büyükşehir olmak üzere 11 ilde belediye başkanlığını kadınlar kazandı. Kadın adaylar içinde tek milletvekili olan Burcu Köksal Afyonkarahisar'da belediye başkanlığını kazandı. Kadın belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 1'i AK Parti'den, 4'ü DEM Parti'den seçildi.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/MEHMET OFLAZ

31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 5'i büyükşehir olmak üzere 11 ilde belediye başkanlığını kadınlar kazandı. Kadın adaylar içinde tek milletvekili olan Burcu Köksal Afyonkarahisar'da ipi göğüslerken, belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 4'ü DEM Parti'den 1'i AK Parti'den seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 1'i AK Parti'den, 4'ü DEM Parti'den seçildi. Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Tekirdağ'da büyükşehir belediye başkanlığını kadınlar kazandı.

KAZANAN KADINLAR

Seçilen kadın belediye başkanları ve partileri şöyle:

Aydın: Özlem Çerçioğlu CHP, Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük DEM Parti, Eskişehir: Ayşe Ünlüce CHP, Gaziantep: Fatma Şahin AKP, Tekirdağ: Candan Yüceer CHP, Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti, Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP, Batman: Gülistan Sönük DEM Parti, Bilecik: Melek Mızrak Subaşı CHP, Edirne: Filiz Gencan Akın CHP, Siirt: Sofya Alağaş DEM Parti.

Anka Haber Ajansı

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