Türkiye’de İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Vefatı Dolayısıyla 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatı dolayısıyla Türkiye’de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, “Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, şunları söyledi.

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduk. Helikopter kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İran bizim sınır komşumuz. İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyor, barış içinde yan yana çalışıyoruz. Bugüne kadar en sıkıntılı zamanlarında Türkiye, İranlı kardeşlerine samimi destek vermiş, bu konuda tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da aynı hissiyatla hareket edeceğiz. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun.”

Anka Haber Ajansı