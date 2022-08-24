Türkiye’den Gürcistan’daki Orman Yangınına Destek

Türkiye’den Gürcistan’daki Orman Yangınına Destek

Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye'den de destek gidiyor.

ANKARA, (DHA)-Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye'den de destek gidiyor. 5 gündür karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangın için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 3 adet yangın söndürme uçağı Tiblis Hava Limanı'na ulaştı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, "Yangına havadan müdahale desteği kapsamında Türkiye'den 1 adet AN32 Antanov, 2 adet AT802 Airtractor uçağı görevlendirilmiştir. Yangına havadan müdahale edecek olan UR-UZH tescil numaralı 1 adet AN32 Antanov uçağımız dün gece itibari ile intikalini başlatarak, Dalaman'dan Tiblis Hava limanına 05:00 de ulaşmıştır. EC-NVF ve EC-LGT tescil numaralı 2 adet AT802 Airtractor uçağımız ise gün doğumu ile Antalya'dan kalkarak 11,30 civarı Tiblis havalimanın varmıştır. Gerekli resmi işlemlerin ardından hızlıca yangına müdahaleye başlayacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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