Tüsiad Soruşturması… Bulut: “İktidarı Eleştiren Herkes Yargı Sopasıyla Cezalandırılıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜSİAD’a yönelik soruşturmaya tepki göstererek “Ülkenin çivisi çıktı…İktidarı eleştiren herkes yargı sopasıyla cezalandırılıyor. Demokrasi ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün olmadığı rejim otokrasidir” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜSİAD’a yönelik soruşturmaya tepki göstererek “Ülkenin çivisi çıktı…İktidarı eleştiren herkes yargı sopasıyla cezalandırılıyor. Demokrasi ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün olmadığı rejim otokrasidir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ülkenin çivisi çıktı…İktidarı eleştiren herkes yargı sopasıyla cezalandırılıyor. TÜSİAD Genel Kurulu’nda hukukun üstünlüğüne ve liyakatın önemine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve “sistem çöktü” eleştirisi yapan YİK Başkanı Ömer Arif Aras polis eşliğinde ifadeye götürüldü. Demokrasi ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün olmadığı rejim otokrasidir.”

Anka Haber Ajansı