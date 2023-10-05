Tutdere, Depremzedenin Kira Sorununa Dikkat Çekti: "Okul Dönüşü Çocuklarını Parkta Bekleyen Anneler Var"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM’de depremzedelerin sorunlarına dikkat çekerek, “Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle kiracıların hâli perişan, milletin canı yanıyor. Kiracılar ev bulamadıkları gibi kendilerine konteyner verilmiyor, verilen kira destekleri de yüksek enflasyon karşısında pul oldu. Şu anda deprem bölgesinde okul dönüşü çocuklarını parklarda bekleyen annelerimiz var” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM’de depremzedelerin sorunlarına dikkat çekerek, “Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle kiracıların hâli perişan, milletin canı yanıyor. Kiracılar ev bulamadıkları gibi kendilerine konteyner verilmiyor, verilen kira destekleri de yüksek enflasyon karşısında pul oldu. Şu anda deprem bölgesinde okul dönüşü çocuklarını parklarda bekleyen annelerimiz var” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yerinden söz alarak depremzedelerin sorularına değindi. Tutdere şunları söyledi:

“Depremin üzerinden sekiz ay geçti, deprem bölgelerinde barınma sorunu çözülemedi, sorun aynen devam ediyor. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle kiracıların hâli perişan, milletin canı yanıyor. Kiracılar ev bulamadıkları gibi kendilerine konteyner verilmiyor, verilen kira destekleri de yüksek enflasyon karşısında pul oldu. Şu anda deprem bölgesinde okul dönüşü çocuklarını parklarda bekleyen annelerimiz var. Bu tablo hepimizin vicdanını kanatıyor, toplumun vicdanını kanatıyor. Buradan Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına ve Hükûmete çağrı yapıyorum: Sizin de vicdanınız kanamıyor mı? Kiracıların sorunlarını bir an evvel çözün, kira desteğini artırın, artık bu zulme son verin diyorum.”

Anka Haber Ajansı