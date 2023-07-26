Tutdere: Kyk Yurdunda Kalan Depremzedeler İcrayla Çıkarılıyor, 'Yemek Ve Su Vermeyeceğiz' Baskısı Yapılıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara yerleştirilen depremzedelerin odalarından çıkarılmak istendiğini belirterek, konuyu TBMM’ye taşıdı. Tutdere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara yerleştirilen depremzedelerin odalarından çıkarılmak istendiğini belirterek, konuyu TBMM’ye taşıdı. Tutdere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından KYK yurtlarına yerleştirilenlerin odalarını boşaltmalarının istendiği iddialarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a soran Abdurrahman Tutdere, önergesinde, şunları belirtti:

“Bugün gelinen noktada deprem nedeniyle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan ve KYK yurtlarına sığınan depremzedelerin yurtları boşaltması istenmekte, bu konuda depremzedelere büyük baskılar yapılmaktadır. KYK yurtlarında barınan depremzede vatandaşlarımıza daha önce konteynere yerleştirilmeleri sağlandığında yurtları boşaltacakları yönünde bilgi verilmişken bugün depremzedelerin yurtları boşaltmaları, boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir. Bu durum zaten yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle memleketini terk etmek zorunda kalan, düzeni bozulan, maddi manevi büyük kayıplar yaşayan depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin katlanmasına sebebiyet verecektir.”

“SOKAĞA MI ATILACAKLAR?”

Tutdere, Bakan Bak’a, “KYK yurtlarından çıkarılan depremzedelerin akıbeti ne olacaktır? Bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bir çalışma yapılmış mıdır? Yoksa depremzedeler yurtlardan çıkartılarak sokağa mı atılacaktır” sorusunu yöneltti.

Anka Haber Ajansı