Tutuklu Öğrenci Esila Ayık: Cezaevlerinde Tek Bir Öğrenci Daha Bırakmayın

Tutuklu Öğrenci Esila Ayık: Cezaevlerinde Tek Bir Öğrenci Daha Bırakmayın

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesinde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdığı için tutuklanan Esila Ayık, avukatları aracılığıyla cezaevinden yolladığı mesajda, "Özgür olmamız için uğraşan herkese çok teşekkür ederim. Lütfen cezaevlerinde tek bir öğrenci daha bırakmayın" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesinde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdığı için tutuklanan Esila Ayık, avukatları aracılığıyla cezaevinden yolladığı mesajda, "Özgür olmamız için uğraşan herkese çok teşekkür ederim. Lütfen cezaevlerinde tek bir öğrenci daha bırakmayın" ifadelerini kullandı.

8 Nisan'da Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık, avukatları aracılığıyla cezaevinden mesaj yolladı.

Kronik kalp ve böbrek hastalığına rağmen cezaevinde tutulan Esila Ayık'ın notunda şu ifadeler yer alıyor:

"Livaneli'nin "Kardeşimin Hikayesi'ndeki kitabının ana karakteri gibi beni bir buçuk, iki yıl cezaevinde unutacaklarını sanmıştım. Sayenizde bu romanın benim gerçeğim olmadığını anladım. Gelen, düşünen dışarıda özgür olmamız için uğraşan herkese çok teşekkür ederim. Lütfen cezaevlerinde tek bir öğrenci daha bırakmayın."

Anka Haber Ajansı

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