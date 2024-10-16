Tuzla Belediyesi Ekim Ayı Toplantısında Kadın Cinayetleri Tartışması: "Münferit Bir Olay Diyemezsiniz"

Tuzla Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında kadın cinayetleri tartışması yaşandı. Son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çeken CHP'li meclis üyelerinin sözlerine, AK Parti'li meclis üyelerinin, 'münferit olaylar' ve 'siyasi rant' ifadelerini kullanması tartışmaya neden oldu.

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında kadın cinayetleri tartışması yaşandı. Son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çeken CHP'li meclis üyelerinin sözlerine, AK Parti'li meclis üyelerinin, "münferit olaylar" ve "siyasi rant" ifadelerini kullanması tartışmaya neden oldu.

Tuzla Belediyesi Ekim ayı toplantılarının ilk oturumu geçen günlerde gerçekleştirildi. Meclisi, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün yerine, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuzla Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ülkü Sakalar yönetti. Gündem dışı konuşmalarla başlayan oturumda ilk sözü AK Parti’li Meclis Üyesi Duygu Keskin, yakın zamanda yaşanan cinayetlerle ilgili kadın ve çocuklara ilişkin her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, "Toplumumuzun her kesimini etkileyen bu olaylar öncelikli meselemizdir. Toplumuzun ortak kararlılığı ile hiçbir vatandaşımızın bir daha böyle bir acı yaşamamasını umuyoruz. Bu olayların siyasete alet edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Keskin’in sözlerine CHP Meclis Üyesi Dilek Ateş, cevap verdi. Geçen 10 ayda 295 kadın erkeler tarafından öldürüldüğünü söyleyen Ateş, bir o kadar da şüpheli bir ölümün olduğunu vurguladı. Ateş, "Bu cinayetler giderek vahşileşiyor. Cezalandırılmayan her fail bir başkasına cesaret veriyor" ifadelerini kullandı.

Ateş’in ardından söz alan Tuzla Belediyesi CHP Grup Başkanı Ali Ekber Kızılkan ise Narin'in cinayetinin henüz çözülmediğini faillerinin henüz bulunamadığını kaydetti. Kızılkan, "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor, ne yapıyor?" diye sorarken, "Bütün kurumlar, kurullar, devletin bütün yetkilileri Narin ve Narin gibilere yapılanlardan utanmalıdırlar, biz de insanlığımızdan utanıyoruz" diye konuştu.

Son dönemde art arda yaşanan ölümlere dikkat çeken CHP'li meclis üyelerinin sözlerine AK Parti grubundan "münferit olaylar" değerlendirmesi geldi. Siyasi eleştirilerden dolayı okların kendilerine döndüğünü dile getiren AK Parti Grup Başkanı Murat Kant, Narin Gürhan’ın ölümünün ardında 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 32 bin 952 kişi kontrol edildi. 7 iz takip köpeği kullanılarak 11 bin dönümden fazla arama yapıldığını hatırlattı. Kant, "İkbal ve Ayşenur kardeşlerimizin yaşadığı olayda hepimizi çok derin üzdü. Geçen sene intihara kalkışmış, 5 kere psikolojik tedavi görmüş bu katil. Burada da bu münferit bir olay… Yani hiçbirimiz böyle bir olayın yaşanmasını, hiçbir İçişleri Bakanlığı, devletin hiçbir güvenlik görevlisi bu durumu asla atlamak istemez. Her birimizin çocuğu olabilir" dedi.

"Genç kızlarımızı korkunç bir cinayete kurban etmesi münferit bir olay değildir"

Murat Kant "münferit olaylar" sözlerine Tuzla Belediye Meclis Başkan Vekili ve İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar sert sözlerle karşılık verdi. AK Parti’li Kant’ı kürsüden uyaran Sakalar şöyle konuştu:

"Münferit olay olarak önce burada söz almak istemezdim ama iki genç kızının burada canice katledilmesi ve devlet hastanesinin psikiyatri servisinde doktor kontrolünde olduğu söylenen bir ruh hastasının genç kızlarımızı korkunç bir cinayete kurban etmesi münferit bir olay değildir. Burada hiç kimse yükümlülüklerini üzerinden atmasın. Devleti kim yönetiyorsa yönetsin hiç fark etmez. Gerçekten tedavi gören bir ruh hastasının kontrol edilmesi, yatırılması gerekiyordu. Münferit olaydı denilip geçiştiremeyeceğimiz kadar ciddi bir olaydır bu. Ülkemizde Son yıllarda inanamayacağımız kadar, kız çocuğu, kadın, bebek… Bu artık dayanılır gibi bir değil."

Anka Haber Ajansı