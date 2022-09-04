Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı

TUZLA'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda art arda yaşanan iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)TUZLA'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda art arda yaşanan iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Ali Kemal Gülseven 34 FEJ 558 plakalı otomobiliyle ilerdiği sırada su birikintisine girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat Pelkit yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobilde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ali KemaL Gülseven'in otomobilindeki Dilek Çevik omzundan yaralandı. Ali Kemal Gülseven, "Ben arabadan indim tam o sırada diğer aracı taklalar atarken gördüm. İlk kazayı ben yaptım. Şurada bir yerde su birikintisine girdim. Ondan sonra zaten araba döndü kurtaramadım." dedi. Çevik ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Avcılar’daki Saldırıdan 1 Gün Önce Keşif Yapılmış
Avcılar’daki Saldırıdan 1 Gün Önce Keşif Yapılmış
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (3)
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (3)
Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne Çocuğunu Balkondan Aşağı Bıraktı
Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne Çocuğunu Balkondan Aşağı Bıraktı
Çanakkale'de 1 Kişinin Öldüğü 54 Kişinin Yaralandığı Kazada Otobüs Şoförü Tutuklandı
Çanakkale'de 1 Kişinin Öldüğü 54 Kişinin Yaralandığı Kazada Otobüs Şoförü Tutuklandı
Kazada Ölen Özge Öğretmen, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kazada Ölen Özge Öğretmen, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Merve Tuncel'den 3 Altın Madalya
Merve Tuncel'den 3 Altın Madalya
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (2)
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (2)