Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)TUZLA'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda art arda yaşanan iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Ali Kemal Gülseven 34 FEJ 558 plakalı otomobiliyle ilerdiği sırada su birikintisine girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat Pelkit yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobilde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ali KemaL Gülseven'in otomobilindeki Dilek Çevik omzundan yaralandı. Ali Kemal Gülseven, "Ben arabadan indim tam o sırada diğer aracı taklalar atarken gördüm. İlk kazayı ben yaptım. Şurada bir yerde su birikintisine girdim. Ondan sonra zaten araba döndü kurtaramadım." dedi. Çevik ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı