Tuzla'da Drift Yapan Otomobil Sürücüsü Kazaya Yol Açtı

Tuzla'da Drift Yapan Otomobil Sürücüsü Kazaya Yol Açtı

TUZLA'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı. Otoyolda seyir halindeki otomobil, duramayarak yolun ortasında drift yapan otomobile çarptı. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtulurken, içinden inenler "Ne yapıyorsun sen " diyerek tepki gösterdi. Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da Drift Yapan Otomobil Sürücüsü Kazaya Yol Açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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