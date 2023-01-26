TV100'de yaprak dökümü! İki önemli ismi kanalla yollarını ayırdı...

Gazeteci Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, TV100'den kendi özgür iradeleriyle ayrıldıklarını açıkladı.

Yarkadaş, Twitter'dan Konuya İlişkin Şu Açıklamayı Yaptı:

"Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100 ‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir"

Gürkan Hacır da, "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas" ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com