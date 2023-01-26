TV100'de yaprak dökümü! İki önemli ismi kanalla yollarını ayırdı...

TV100'de yaprak dökümü! İki önemli ismi kanalla yollarını ayırdı...

Gazeteci Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, TV100'den kendi özgür iradeleriyle ayrıldıklarını açıkladı.

Yarkadaş, Twitter'dan Konuya İlişkin Şu Açıklamayı Yaptı:

"Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100 ‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir"

1674576001897-screenshot-3-lsjq.jpeg

Gürkan Hacır da, "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas" ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com

Gündem
Halk TV'de neler oluyor? Peş peşe kanaldan ayrıldılar.
Halk TV'de neler oluyor? Peş peşe kanaldan ayrıldılar.
Fatih Altaylı, A Haber'i 'arkadan iş çevirmekle' suçladı! Altaylı'dan sert sözler...
Fatih Altaylı, A Haber'i 'arkadan iş çevirmekle' suçladı! Altaylı'dan sert sözler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sevinç gözyaşları hakim oldu! Yardımın böylesi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sevinç gözyaşları hakim oldu! Yardımın böylesi...
Berna Laçin gerçeği hala görememiş. Fırına ödediği hesaba isyan etti
Berna Laçin gerçeği hala görememiş. Fırına ödediği hesaba isyan etti
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Almanya'ya veda kararı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Almanya'ya veda kararı
Habertürk'ün 'karne hediyesi et' haberine soruşturma! İlk açıklama geldi...
Habertürk'ün 'karne hediyesi et' haberine soruşturma! İlk açıklama geldi...
Ersan Şen itiraf etti! Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilirim
Ersan Şen itiraf etti! Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilirim