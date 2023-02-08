Twitter kısıtlandı! Kılıçdaroğlu çılgına döndü: 'Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili sarsan deprem felaketinde yardım çağrılarının yaygın olarak yapıldığı sosyal medya platformu Twitter'a kısıtlama getirildi. Muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e (16:16) yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yurttaşlar, depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim de sorun yaşanmaya başlandı.

"Gizlemeye Çalıştığınız Her Şeyi Biliyoruz"

Twitter'ın engellenmesine muhalefet liderleri tepki gösterdi.

İlk tepki anamuhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz” dedi.

"Yazıklar Olsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'ın kısıtlanmasına tepki göstererek "Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!" ifadesine kullandı.

"Ne Yapıyorsunuz Siz"

Deva Partisi lideri Ali Babacan ise şunları kaydetti:

"İletişimin can kurtardığı bir günde Twitter engellenir mi? Bu nasıl bir işbilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini arttırıyor. Ne yapıyorsunuz siz!"

Kaynak: gercekgundem.com