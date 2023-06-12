Uefa, Sivasspor Futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un Fıorentina'ya Attığı Golü, "Yılın Golü" Seçti

Uefa, Sivasspor Futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un Fıorentina'ya Attığı Golü, "Yılın Golü" Seçti

Sivasspor oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un, 9 Mart 2023 tarihinde oynan maçta Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.

Sivasspor oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un, 9 Mart 2023 tarihinde oynan maçta Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi golünü açıkladı. En iyi gol Sivasspor oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalya takımı Fiorentina'ya, 9 Mart 2023'te oynanan maçüa attığı gol seçildi.

UEFA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Sivasspor oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, "sezonun golü" adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ın (West Ham United) attığı golleri geride bıraktı.

Anka Haber Ajansı

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