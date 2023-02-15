Uğur Dündar, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Günlerdir rüyalarıma giriyor, utanıyorum...

Uğur Dündar, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Günlerdir rüyalarıma giriyor, utanıyorum...

Usta gazeteci Uğur Dündar, tv100 ekranında yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Deprem Özel' programında yaptığı açıklamalarla deprem bölgesinde yaşanan acı ve hüznü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi derinden sarstı. 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

10 ili vuran deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Felaketi konuşmak üzere; tv100 programcıları Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Ece Üner, Erdoğan Aktaş, Kerem Kırçuval, Oğuz Haksever, Deniz Gürel, Cengiz Semercioğlu, Candaş Tolga Işık, Naci Görür ‘Okan Bayülgen ile Deprem Özel’ yayınında bir araya geldi.

HAYATIMDA İLK DEFA YAŞADIM…

Deprem bölgesinden izlenimlerini aktaran Dündar “Gerçekten yürek dağlayıcı görüntüler. Günlerdir benim rüyalarıma giriyor. İnsanlar ateş yakmışlar, kepçelerin cenazelerini ortaya çıkarmasını bekliyor” dedi.

Dündar şöyle konuştu:

“Biz gittiğimizde 6. gündü. İnsanlar gözünü kırpmadan, yemeden içmeden, tuvalet ihtiyacını gideremeden orada donmuş bir varlık gibi yakınlarının enkazdan çıkarılmalarını bekliyordu. Ben oradan eve döndükten sonra sıcak bir yuvaya sağlıklı bir şekilde girmenin ezikliğini ve utancını hayatımda ilk defa yaşadım.”

Kaynak: gazetekolektif.com

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