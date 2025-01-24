Uğur Mumcu, Sinop’ta Heykelinin Ve Adının Bulunduğu Meydanda Anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Sinop'ta da anıldı. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Uğur Mumcu bir devrim şehidi ve bir Cumhuriyet aydınıdır. Hayatı boyunca gerçekleri dile getirmekten asla çekinmedi ve korkmadı. Ülkesi için, doğru bildiği şeyler için elini taşın altına koymaktan asla geri durmadı, hiç şüphe etmedi. Defalarca, binlerce tehdit edildi ancak katledildiği güne kadar çalışmalarından asla geri durmadı" dedi.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Sinop'ta da anıldı. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Uğur Mumcu bir devrim şehidi ve bir Cumhuriyet aydınıdır. Hayatı boyunca gerçekleri dile getirmekten asla çekinmedi ve korkmadı. Ülkesi için, doğru bildiği şeyler için elini taşın altına koymaktan asla geri durmadı, hiç şüphe etmedi. Defalarca, binlerce tehdit edildi ancak katledildiği güne kadar çalışmalarından asla geri durmadı" dedi.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Sinop'ta adının yaşatıldığı meydanda anıldı. Uğur Mumcu’yu anma programına Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu bir devrim şehidi ve bir Cumhuriyet aydınıdır. Hayatı boyunca gerçekleri dile getirmekten asla çekinmedi ve korkmadı. Ülkesi için doğru bildiği şeyler için elini taşın altına koymaktan asla geri durmadı, hiç şüphe etmedi. Defalarca, binlerce tehdit edildi ancak katledildiği güne kadar çalışmalarından asla geri durmadı. Biz, geçmişimizde bu ülkeye hizmet eden, bu ülke için canını feda eden, fikirlerini söylemekten asla çekinmeyen, bedeller ödeyen büyüklerimize ve yol arkadaşlarımıza borcumuzu onların açtığı yolda aydınlık için, bu organize kötülüğün karanlığına tuttukları ışık doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl örgütü olarak bir kez daha söz veriyoruz. Uğur Mumcu, öldürüldükten sonra olay yerine gelen eski içişleri bakanı kendisi daha sonrasında bu iktidar döneminde de maalesef oldukça itibar gördü. Adına özel ve özel kararnameler çıkarıldı ve yat limanları verildi. Şöyle bir ifade kullanmıştı eşine; "ben Uğur Mumcu’yu gıyaben bilirim. İyi bir insandı. Ben buradan bir tuğla çekersem devlet alaşağı olur." Devlet dediği de kendini devlet zanneden devlet içindekiler. Devlet adına bir şeyler yaptıklarını söyleyenler. Burada organize bir şekilde Uğur Mumcu’nun aramızdan koparıldığını görüyoruz. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle yürüttüğü mücadele onlarla alakalı bilgileri halka doğru bir şekilde, doğru bir dille iletmesiyle tanıyacağımız Uğur Mumcu’yu sonsuza kadar hatırlayacağız, hatırlatmaya da devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı