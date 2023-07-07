Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskı İstanbul’da... Erdoğan-zelenskı Görüşmesi Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskı İstanbul’da... Erdoğan-zelenskı Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi saat 21.00 civarında başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi saat 21.00 civarında başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Erdoğan Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. İki liderin görüşmesi saat 21.00 civarında başladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında görüşmeden tek kare fotoğrafa yer verilerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü” denildi.

Erdoğan ile Zelenski ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek. İki liderin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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