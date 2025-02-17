Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Yarın Ankara'ya Geliyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

Ukrayna Devlet Başkanı cuma günü, ileleyen günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamış ancak ziyaret takvimine ilişkin net bir bilgi paylaşmamıştı. Zelenski'nin ziyareti ABD ve Rusya heyetlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki ülkenin liderleri arasında bir görüşmenin zeminini oluşturmak için bir araya gelmesi ile aynı gün gerçekleşecek. Zelenski, ABD ve Rus heyetlerinden bir gün sonra Riyad'ı da ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD-Rusya görüşmeleriyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı