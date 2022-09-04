Ukrayna’da Füzenin İsabet Ettiği Restorandan Kedi Kurtarıldı
Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir otelin restoranında füze saldırısı sonucu yangın çıktı.
UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir otelin restoranında füze saldırısı sonucu yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, alevlerin arasından bir kediyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv'de kurtarma ekipleri, bir otelin restoranına füze saldırısı sonucu çıkan yangına müdahale ederken bir yavru kediyi kurtardı. Kedi gönüllülere teslim edildi. Patili dostumuzu tedavi edecekler. Acil durumlar servisinin kahramanları korur, çalışır, kurtarır. Yavru kedi iyileşecek" denildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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