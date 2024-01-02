Ulaş Karasu: Ambulans Helikopterin Mutlaka Yeniden Sivas’a Kazandırılması Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmeler sonrasında Sivas’a ambulans helikopter verilmesi için söz alınmasına ve ambulans helikopterin yeniden Sivas’ta olacağının açıklanmasına karşın Bakan Koca’nın konuyla ilgili soru önergesine ‘ Kayseri ilinde konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Sivas iline gerekli destek verilmektedir’ yanıtı vermesinin soru işaretlerini gündeme getirdiğini belirtti. Sivas’ta mevcut durumda, ambulans helikopterin şehir dışından gel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmeler sonrasında Sivas’a ambulans helikopter verilmesi için söz alınmasına ve ambulans helikopterin yeniden Sivas’ta olacağının açıklanmasına karşın Bakan Koca’nın konuyla ilgili soru önergesine ‘ Kayseri ilinde konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Sivas iline gerekli destek verilmektedir’ yanıtı vermesinin soru işaretlerini gündeme getirdiğini belirtti. Sivas’ta mevcut durumda, ambulans helikopterin şehir dışından geldiği zaman hastaya ilk müdahalede 60 dakikayı bulan bir gecikmenin söz konusu olduğunu belirten Karasu, ambulans helikopterin yeniden Sivas’ta hizmet vermeye başlaması ile bu gecikmenin ortadan kalkacağını vurguladı. Karasu, “Ambulans helikopterin mutlaka yeniden Sivas’a kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'taki hekim eksikliği ve sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ile Sivas’a yeniden ambulans helikopter tahsis edilmesiyle ilgili konuyu Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. Karasu, önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları yöneltmişti.

Karasu soru önergesinde Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt istemişti:

“2024 yılı içerisinde uzman doktor alımı için kadro talebinde bulunulmuş mudur? Bulunuldu ise ne kadarlık kadro talep edilmiştir? Alınması planlanan kadrolar, Sivas'ta hekim açığını kapatacak mıdır? Sivas'taki devlet ve üniversite hastanelerine günde ortalama kaç başvuru yapmaktadır? Bunun kaçına randevu verilebilmektedir? Hastanelerin acil servislerine başvuru oranı önceki yıla göre nasıl gerçekleşmiştir? Her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere son üç yılda Sivas'a sağlık hizmetleri için ayrılan ödenek ve harcama miktarı TL cinsinden ne kadardır?

Sivas'ın zorlu bir coğrafyanın üzerinde kurulu olduğu ve özellikle kırsalda kış aylarının çetin geçtiği de dikkate alındığında, yaklaşık 32 milyon TL yatırım yapılan helikopter ambulansın yeniden Sivas'a tahsisi için "verimlilik" gibi bir gerekçe hastaların can güvenliğinden daha mı önem taşımaktadır? 7/61618 Esas sayılı önergeme verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz "helikopter konuşlanma bölge sayılarında artış olduğunda, ülke genelini kapsayacak şekilde lokasyonlarda güncelleme yapılacaktır" ifadeniz doğrultusunda, geçen süre içinde lokasyonlarda güncelleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise Sivas'ın bu lokasyonlar arasında yer almamasının gerekçesi nedir? Bakanlığınız tarafından helikopterin Sivas'a tahsis edildiği 04.05.2018 tarihindeki ihale ve tahsis şartlarından günümüze kadar geçen sürede Sivas il şartlarında neler değişmiştir?”

Önergeyi yanıtlayan Bakan Koca, Sivas’ta vatandaşların sağlık erişimlerinde bir sorun bulunmadığını, Kayseri’de konuşlandırılan ambulans helikopterin ise Sivas’a da hizmet verdiğini söyledi. Koca, soru önergesine şu yanıtları verdi:

“Bakanlığımız sağlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, sağlık personeline ihtiyacın en üst düzeyde olduğu ilden başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde insan kaynağı planlaması yapılmaktadır. Sivas ilimize 112. DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) kurası ile 190, 113. DHY kurası ile 19 ve açıktan atama ile 22 tabip ve uzman hekim ataması yapılmıştır.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZIN RANDEVULU OLUP OLMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN MUAYENE TALEPLERİ KARŞILANMAKTA”

Sivas il geneli kamu hastanelerimizde hekim çalışma cetvelleri; hastane, hekim, vatandaş gereksinimlerine göre en erken aynı gün 2 saat sonrası ila en geç 15 gün aralığında randevu alınabilecek şekilde planlanmakta ve bu planlama doğrultusunda sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın randevulu olup olmadıklarına bakılmaksızın muayene talepleri karşılanmakta, sağlık hizmetine erişimlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

“KAYSERİ İLİNDE KONUŞLU BULUNAN AMBULANS HELİKOPTER İLE SİVAS İLİNE GEREKLİ DESTEK VERİLMEKTEDİR.”

Helikopter ambulans hizmeti, mevcut kaynakların etkin kullanımı dikkate alınarak oluşturulan ambulans helikopter bölgeleri aracılığı ile bağlı illere hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Mevcut planlamada helikopter ambulanslar ülke genelini kapsayacak şekilde organize edilmiştir. Coğrafi durum dikkate alınarak oluşturulan bölge illerinden Kayseri ilinde konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Sivas iline gerekli destek verilmektedir.”

KARASU ‘AMBULANS HELİKOPTERİN DE MUTLAKA YENİDEN SİVAS’A KAZANDIRILMASI GEREKİYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Bakan Koca’nın önergeye verdiği yanıt üzerine yaptığı açıklamada, Koca’nın önergeye yanıtının değerli olduğunu, ancak şehrin ve vatandaşın gerçeklerine yabancı olduğunu söyledi.

Hastanelerde yaşanan ekipman ve personel eksikliklerinin vatandaşlardan sıkça şikayet geldiğini vurgulayan Karasu, “Randevu alamayan hastalar sabah erken saatlerde randevu almak için hastanelerde perişan oluyor. Vatandaşların aktardıkları sorunlar bununla da bitmiyor muayene sonrası süreç ise ayrı bir dert halini alıyor. Ambulans helikopterin de mutlaka yeniden Sivas’a kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

“HASTAYA MÜDAHALEDE 60 DAKİKAYI BULAN GECİKME SÖZ KONUSU”

Sivas’ta mevcut durumda, ambulans helikopterin şehir dışından geldiği zaman hastaya ilk müdahalede 60 dakikayı bulan bir gecikmenin söz konusu olduğunu belirten Karasu, ambulans helikopterin yeniden Sivas’ta hizmet vermeye başlaması ile bu gecikmenin ortadan kalkacağını vurguladı. Sağlığın ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan ve Sivaslıların sağlık istatistiklerinin de ambulans helikoptere ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Karasu, helikopterin zaman yitirilmeden kente yeniden hizmet için verilmesini söyledi.

Anka Haber Ajansı