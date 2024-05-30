Ulaş Karasu Başkanlığındaki Chp Heyeti, Türasaş'ı Ziyaret Etti

Ulaş Karasu Başkanlığındaki Chp Heyeti, Türasaş'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ile görüşerek fabrikalarda yaşanan sorunları ve taleplerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ile görüşerek fabrikalarda yaşanan sorunları ve taleplerini iletti.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü ve Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent’ten oluşan heyet TÜRASAŞ’ı ziyaret ederek Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar’la görüştü. Kendi seçim bölgelerinde olan TÜRASAŞ fabrikaların şehirlerin istihdamına, ekonomisine ve sosyal hayatına önemli zenginlik kattığını vurgulayan milletvekilleri, fabrikaların güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Milletvekilleri, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde kendilerine de yansıyan pek çok sorun olduğunu belirterek, taleplerini iletti.

Milletvekili heyeti, önümüzdeki günlerde de de Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki TÜRASAŞ’a bağlı fabrikaları ziyaret ederek, kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacakları bilgisini verdi.

Anka Haber Ajansı

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