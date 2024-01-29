Ulaş Karasu: "Diyarbakır Havalimanı'ndaki Isınma Sorununun Altından İhmal Zinciri Ve Vahim İddialar Çıktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Diyarbakır Havalimanı’ndaki yaşanan sorunları bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, “Diyarbakır Havalimanı’ndaki ısınma sorununun altından ihmal zinciri ve vahim iddialar çıktı. Genişletilme inşaatı safhasında yanlış hesaplamalar sonucu havalimanında kot farkı oluşmasıyla başlayan ihmaller, ısınma sistemlerinde yaşanan patlamaya kadar uzandı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Diyarbakır Havalimanı’ndaki yaşanan sorunları bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, “Diyarbakır Havalimanı’ndaki ısınma sorununun altından ihmal zinciri ve vahim iddialar çıktı. Genişletilme inşaatı safhasında yanlış hesaplamalar sonucu havalimanında kot farkı oluşmasıyla başlayan ihmaller, ısınma sistemlerinde yaşanan patlamaya kadar uzandı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Diyarbakır Havalimanı’nda yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Daha önce verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıt vermediğine dikkat çeken Karasu, yeni bir soru önergesi daha verdi.

Yaklaşık bir yıl kadar önce havalimanı genişletme inşaatı sırasında havalimanını kanalizasyon suyunun bastığı bilgisinin kendisine ulaştırıldığını belirten Karasu, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumun fark edilmesi üzerine, kirli sular terminal binasına ve yolcu tarafına ulaşmadan müdahale edilmiştir. Yaşanan bu olayın sebebinin ise havalimanının genişletilme inşaatı safhasında yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplamalar yapılması sonucu kot farkının oluşması olarak gösterilmiştir. Bu kot farkı sebebiyle yeni taşmaların olmaması için havalimanındaki ilgili bölgelere güçlü pompalar yerleştirilmiştir. İddialara göre, bu pompaların rutin bakımları için ihaleyi alan firma, kağıt üzerinde kalmış ve bir dizi usulsüzlük ile bakımları yapmamış, bakımlar firma tarafından gösterilerek asıl olarak havalimanındaki kamu görevlileri tarafından yapılmıştır. Bu süreç bu şekilde devam ederken, geçen yıl eylül ayında ısıtma merkezinde patlama yaşanmış, ardından da havaalanında ısınma sorunu yaşanmıştır.”

"ISINMA SORUNU SÜRÜYOR"

Isınma merkezindeki geçen yıl eylül ayındaki patlamadan sonra, arızaların giderilmesi adına yeterli çalışmanın yapılmadığını ve 22 faz ısıtıcıdan sadece birinin çalıştığı bilgisinin kendisine ulaştırıldığını belirten Karasu, bu nedenle birçok birimde personelin ya hasta olarak görevini yapmaya çalıştığı ya da rapor alması nedeniyle operasyonların aksadığını kaydetti.

Yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplamaların yapılması sonucu oluşan kot farkı oluşmasına rağmen kesin kabulün nasıl ve hangi gerekçeyle yapıldığının açıklanmasını isteyen Karasu, “Diyarbakır Havalimanı Müdürü’nün, müdür yardımcılarının veya diğer üst yönetimin bu iddialardan haberi var mıdır? Var ise bir yaptırım uygulanmış mıdır? Halen, ısıtma sistemindeki enkazın kaldırıldığı, ancak 22 faz ısıtıcıdan sadece 1'inin çalıştığı ve sadece Gelen Yolcu katına verildiği, çalışan ofisleri ve giden yolcu katının hala sorun yaşandığı iddiası doğru mudur? Doğru ise soğuk havada kesintisiz her gün bir çalışmak durumunda kalan personelin yaşadığı mağduriyet nasıl giderilecektir? Birçok çalışanın hasta olduğu ve rapor aldığı ve operasyonlara ek yük olarak yansıdığı iddiası doğru mudur” diye sordu.

Anka Haber Ajansı