Ulaş Karasu: "Hatay'da Sorunları Çözecek Ortak Akıl Oluşturulmuyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Şu anda Hatay’da depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen ev teslimatı alan, evine taşınabilen vatandaş sayımız 3 bin 200’dür. Yani Hatay’da düzenli bir konut yapılması gerekiyor. 3 bin 200 insana evleri teslim etmiş durumda. Böyle giderse ne yazık ki bu sorun uzunca yıllar devam edecek" dedi.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Şu anda Hatay’da depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen ev teslimatı alan, evine taşınabilen vatandaş sayımız 3 bin 200’dür. Yani Hatay’da düzenli bir konut yapılması gerekiyor. 3 bin 200 insana evleri teslim etmiş durumda. Böyle giderse ne yazık ki bu sorun uzunca yıllar devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet ilk ziyaretini, Hatay İnşaat Mühendisleri Odası'na (İMO) yaptı. Toplantıya, CHP Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Mehmet Güzelmansur ve Nermin Yıldırım Kara katıldı.

Genel başkan yardımcısı olduktan sonra ilk ziyaretini Hatay’a gerçekleştirdiğini hatırlatan Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevlendirmesiyle yine Hatay’a geldiğini belirterek, son ziyaretinin ardından 11 ay geçtiğini ancak 11 aydır Hatay’da manzaranın değişmediğinin altını çizdi. Karasu, Hatay'da sorunların hala çığ gibi durduğuna ve her geçen gün büyüdüğüne işaret etti.

"Hatay'da "ben yaparım" anlayışı hakim"

Hatay’da bu sorunları çözecek bir ortak aklın ortaya konulmamasını eleştiren Karasu, "'Görülen o ki iktidar Hatay’da odaları, sivil toplum örgütlerini bir kenara iterek ‘ben yaparım’ anlayışıyla bir şeyler yapmaya devam ediyor. Biz geldiğimiz tarihte ulaşım ile ilgili ciddi sorunlar vardı. Biz geldiğimiz tarihte Amanos Tünelleri’nin ihalesi yapılmamıştı, havaalanı ile ilgili ihale yapılmamıştı. Başından itibaren havaalanı yerinin yanlış olduğunu, ÇED raporunun uygun olmadığını, su baskınlarının yaşandığını biliyoruz. İstanbul’dan İskenderun’a kadar otoyolun tamamlandığın ama 30 kilometrelik İskenderun Antakya yolunun yıllardır yapılmadığını, ulaşımın adeta bir çileye dönüştüğünü biliyoruz” diye konuştu.

"319 bin konut teslimi seçim vaadi olarak kaldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden sonra 319 bin konutu bir yılda teslim edeceğiz sözlerini anımsatan Karasu, "'Ben o zaman ‘malzeme bulsanız eleman bulamazsınız’ demiştim. Süreç bizi haklı çıkarttı ve ne yazık ki sadece cumhurbaşkanının bir seçim vaadi olarak ortada kaldı. Şu anda Hatay’da depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen ev teslimatı alan, evine taşınabilen vatandaş sayımız 3 bin 200’dür. Yani Hatay’da düzenli bir konut yapılması gerekiyor. 3 bin 200 insana evleri teslim etmiş durumda. Böyle giderse ne yazık ki bu sorun uzunca yıllar devam edecek'" ifadesini kullandı.

"İnsanlar toz bulutu içinde yaşıyor"

Hatay’da hafriyat ve yıkım sorunlarının hala devam ettiğini söyleyen Karasu, insanların toz bulutu içinde yaşantılarını devam ettirmek zorunda bırakıldığına dikkat çekti. Bunların yanı sıra, tarihi binaların restorasyonununda aslına uygun yapılmadığına işaret eden Karasu, şöyle konuştu:

''Tarihi bina inşaatların tamamını betonarmeye çevirmişler. Yani tarihi binaları, bu kültürü betonarme inşaatlarla üzerini giydirmekle yaşatabileceklerini zannediyorlar. O ruhu ortadan kaldırdıktan sonra, o ruhu yok ettikten sonra, o kültürü, o tarihi bir daha orada yaşatma şansınız kalmayacaktır. Tabi ki burada özellikle TOKİ’nin yaptığı inşaatlarda, rezerv alan sürecinde özellikle TMMOB’a bağlı odaların, başta da İnşaat Mühendisi Odalarının bu sürece katılması fikrinin, düşüncesinin alınması önemli. İktidarın dışında kalan özellikle ana muhalefet partisinin, diğer siyasi partilerin görüşlerinin alınması, STK’ların görüşlerinin alınması önemli. Ama ne yazık ki bu güne kadar iktidar partisinden böyle bir adım görebilmiş değiliz.''

Ulaş Karasu, İMO Başkanı İnal Büyükaşık'tan rezerv alan, toplu konutlar ve altyapıya dair bilgi aldı. Heyetin ziyareti, Hatay'ın genel durumuna ilişkin CHP Hatay İl Örgütünde yapılacak basın açıklaması ile devam edecek.

Anka Haber Ajansı