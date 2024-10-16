Ulaş Karasu: "Hatay'da Vatandaşlarımız Ciddi Ulaşım Sorunlarıyla Karşı Karşıyalar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'ın ulaşım sorunlarına değinerek, "İstanbul'dan İskenderun'a kadar bitmiş otoyol ne yazık ki 30 kilometrelik Antakya'ya getirilmemiştir. Şehir içinde de ciddi kavşak sorunları yaşanıyor. İnsanlar şehir içinde gidecekleri yere 1.5 -2 saatte gidiyor. Barınma sorununu unuttu, ulaşım sorunlarıyla vatandaşlarımız karşı karşıyalar" dedi.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'ın ulaşım sorunlarına değinerek, "İstanbul'dan İskenderun'a kadar bitmiş otoyol ne yazık ki 30 kilometrelik Antakya'ya getirilmemiştir. Şehir içinde de ciddi kavşak sorunları yaşanıyor. İnsanlar şehir içinde gidecekleri yere 1.5 -2 saatte gidiyor. Barınma sorununu unuttu, ulaşım sorunlarıyla vatandaşlarımız karşı karşıyalar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da şehrin genel durumuna ilişkin CHP Hatay İl Örgütü’nde basın açıklaması yaptı.

11 ay sonra yeniden Hatay'a geldiğini ve Hatay'da hiçbir şeyin değişmediğini, sorunların devam ettiğini vurgulayan Karasu, binlerce vatandaşın konteyner kentlerde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Karasu, toz bulutundan Hatay'ın kurtulamadığını ifade ederek şu şekilde konuştu:

"Biz ilk ihaleler başladığında çağrı yapmıştık buyurun gelin deprem bölgesiyle ilgili ihale süreci hızlandıralım, ihale süreci şeffaf olsun, vatandaşlarımızın lehine sonuçlansın diye. Enkeazından bu firmalara ödedikleri tutarların ciddi bir tutarını vatandaşlara ödeseler vatandaşlarımız kendileri yerinde dönüşümü gerçekleştirebilecekler. Bir deprem konutu 6.5 milyon TL'ye yapılıyor ama vatandaşa 750 bin TL'si kredi olmak üzere 1.5 milyon TL veriliyor. Depremzedeye ödeneği 3 milyona çıkarın, isteyen kendi evini yapsın."

"Şehir içinde de ciddi kavşak sorunları yaşanıyor"

Ulaşım ile ilgili sorunlara da değinen Karasu, "Hatay'ın 22 yıllık AKP iktidarı döneminde sürekli üvey evlat muamelesi görüldüğü ve bu süre içinde Hatay'ın sorunları çözülmediği için depremde de bunun mağduriyetleri yaşandı. İstanbul'dan İskenderun'a kadar bitmiş otoyol ne yazık ki 30 kilometrelik Antakya'ya getirilmemiştir. Şehir içinde de ciddi kavşak sorunları yaşanıyor. İnsanlar şehir içinde gidecekleri yere 1.5 -2 saatte gidiyor. Barınma sorununu unuttu, ulaşım sorunlarıyla vatandaşlarımız karşı karşıyalar."

Devlet kurumlarının tüm imkanlarıyla Hatay'da seferber olması, bu seferberliğin de sadece iktidar partisi belediyelerine yapılmaması gerektiğinin altını çizen Karasu, "Hatay bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Genel Başkanımız da göreve geldiği ilk gündem itibaren Hatay'ı şahsi meselesi olarak gördü. Bizim için de Hatay şahsi meseledir" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Samandağ Çevre Yolu’nda incelemelerde bulunan Karasu, burada yaptığı açıklamada; çevre yolunun çeşitli sebepler nedeniyle 4 yıldır tamamlanmadığını, bir an önce yolun tamamlanarak Hataylıların ulaşım problemlerinin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Anka Haber Ajansı