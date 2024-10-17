Ulaş Karasu: "Rezervle Vatandaşın Evine, Bahçesine Çökerek Rant Elde Ediyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, rezerv alan içinde yer alan Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi’ni ziyaret etti. Şehrin en kıymetli yerlerini rezerv alan ilan edildiğini belirten Karasu, "TOKİ'de yapılacak evlerin maliyeti, rezerv alanla karşılanmaya çalışılıyor. Vatandaşın tarlasına, bahçesine, evine çökerek rant elde etmeye çalışıyorlar. Hatay'da da diğer 10 ilde de hiçbir vatandaşımızın malına, mülküne, hayatına çökmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, rezerv alan içinde yer alan Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi’ni ziyaret etti. Şehrin en kıymetli yerlerini rezerv alan ilan edildiğini belirten Karasu, "TOKİ'de yapılacak evlerin maliyeti, rezerv alanla karşılanmaya çalışılıyor. Vatandaşın tarlasına, bahçesine, evine çökerek rant elde etmeye çalışıyorlar. Hatay'da da diğer 10 ilde de hiçbir vatandaşımızın malına, mülküne, hayatına çökmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Hatay’daki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kırıkhan’ın Gündüz Mahallesi’nde rezerv alana karşı çıkan ve seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Hatay’ın en büyük sorunlarından birinin rezerv alanlar olduğunu kaydeden Karasu, şunları söyledi:

"Bizim geleneğimizde milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Devlet deprem bölgesine şefkat eli uzatacağına yandaşların, çetelerin rantsal etkilerini görüyoruz. 11 ilin tamamında plansız, kültürü, demografik yapıyı, yaşam tarzını düşünmeden, "Ben yaparım" anlayışıyla muhataplara sorulmadan yürütülen bir sürecin içindeyiz.”

"Vatandaşı desteklesinler, isteyen kendi evini yapsın"

Gündüz gibi tek katlı evlerin olduğu mahallelerde yapılması gerekenin çok basit olduğunun altını çizen Karasu, şöyle konuştu:

"Yeni yapılacak tek katlı, bahçelerin evlerini TOKİ yapsın. Metrekaresi, 100- 200 alanı neyse ona göre plan çıkarsın. Denetimlerini TOKİ'nin müşavir firmaları yapsın. Çünkü vatandaş kendisi yaptığında yapı denetimle ciddi sorunlar yaşıyor. Ciddi meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Devletin yardımı olacaksa TOKİ bu tarz konularda yardımcı olsun. Şu an müteahhide köy evlerini 6.5 milyon TL'ye ihale ediliyor. Gelsinler, Gündüz Mahallesi’nde kendi evini yapmak isteyen vatandaşa 1.5 milyon hibe, 1.5 milyon da faizsiz uzun zamana yayılan kredi versinler, vatandaş kendi evini kendisi yapsın. Bu işin tek çözümü budur."

"TOKİ maliyeti rezervle çıkarılmaya çalışılıyor"

Şehrin, ilçelerin en kıymetli yerlerinin rezerv alan ilan edildiğine dikkat çeken Ulaş Karasu, "TOKİ'de yapılacak evlerin maliyeti, rezerv alanla karşılanmaya çalışılıyor. Vatandaşın tarlasına, bahçesine, evine çökerek rant elde etmeye çalışıyorlar. Hatay'da da diğer 10 ilde de hiçbir vatandaşımızın malına, mülküne, hayatına çökmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Anka Haber Ajansı