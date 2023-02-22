Ulaş Karasu: "Tmo, Vatandaşın Elindeki Kayısıyı Alıp, Bu Deprem Gününde Yardımcı Olmalıdır"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da köylülerin ürettikleri kayısıların ellerinde kaldığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu ürünleri alarak üreticiye destek olmasını istedi. Karasu, “Çağrımız Ofis'e. Ofis, bir an önce vatandaşımızın elindeki kayısıyı alıp, en azından vatandaşımıza bu deprem gününde yardımcı olmalıdır” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da köylülerin ürettikleri kayısıların ellerinde kaldığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu ürünleri alarak üreticiye destek olmasını istedi. Karasu, “Çağrımız Ofis'e. Ofis, bir an önce vatandaşımızın elindeki kayısıyı alıp, en azından vatandaşımıza bu deprem gününde yardımcı olmalıdır” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polatderesi köyünde kayısı üreticileriyle bir araya geldi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Karasu, şöyle konuştu:

“Doğanşehir’de vatandaşlarımızın evleri yıkılmış durumda. Polatderesi’nde aynı şekilde neredeyse bütün evler girilemeyecek durumda, evler yıkılmış durumda. Vatandaşımızın bir sorunu daha var. Geçen sezonun kayısılarını satamamış durumdalar. Kayısıları ellerinde kalmış. Yıkılan binaların altından kayısılarını çıkarıyorlar. Bu kayısıların acilen Ofis tarafından alınması gerekiyor. En azından vatandaşlarımızın bu konuda mağdur edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bir yıllık ürünlerinin tamamına yakını depolarında duruyor. Çağrımız Ofis’edir: Ofis, bir an önce vatandaşımızın elindeki kayısıyı alıp, en azından vatandaşımıza bu deprem gününde yardımcı olmalıdır.”

Anka Haber Ajansı