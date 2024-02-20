Ulaş Karasu’dan Bakan Uraloğlu’na: “Dhmi’nin Şirketleşeceği, İşletmenin İkiye Bölüneceği İddiası Doğru Mudur?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “DHMİ’nin şirketleşeceği, işletmenin Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı ve İşletme Daire Başkanlığı birimlerini birbirinden ayırarak ikiye bölüneceği iddiası doğru mudur? DHMİ ikiye ayrılmasından sonra, işletme tarafının topladığı kira gelirlerinin de Varlık Fonu’na aktarılacağı, kurumun yatırımlarının ise Alt Yapı Genel Müdürlüğü’ne bağlanacağı iddiası doğru mudur” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “DHMİ’nin şirketleşeceği, işletmenin Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı ve İşletme Daire Başkanlığı birimlerini birbirinden ayırarak ikiye bölüneceği iddiası doğru mudur? DHMİ ikiye ayrılmasından sonra, işletme tarafının topladığı kira gelirlerinin de Varlık Fonu’na aktarılacağı, kurumun yatırımlarının ise Alt Yapı Genel Müdürlüğü’ne bağlanacağı iddiası doğru mudur” diye sordu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) şirketleştirileceği ve ikiye ayrılacağına yönelik iddiaları, kurumda mevzuat dışında hülle atamalarla yapılan atamaları, “bankamatik memuru” olarak işe alınanlara yapılan ödemeleri ve çalışanlarının rızası dışında başka illere gönderilmesini TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Karasu, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"DHMİ’DEKİ İDDİALAR KURUMDAKİ ÇALIŞMA VE İŞ BARIŞINI BOZMUŞ DURUMDA”

“DHMİ’nin şirketleşeceği ve ikiye bölüneceği iddiaları daha önceki yıllarda da gündeme gelmişti. Bu iddialar yeniden kurumda konuşulmaya başlandı. Bu durumdan çalışanlar çok tedirgin ve geleceklerinden kaygılılar. Ayrıca yine kurumda yapılan hülle atamalar, depremzede ve engelli personellerin istekleri dışında başka illere gönderilmesi, bankamatik memurlarına yapılan ödemeler, oluşan kamu zararları gibi konular DHMİ’de çok sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumların hepsi mahkemelere de taşınmış, raporlara yansımış ama buna rağmen adımlar atılmıyor. Bu olumsuzluklar kurumda çalışma ve iş barışı bozmuş durumda. Bakan, bütün bu iddialara açıklık getirmeli. Ancak sorduğumuz sorulara yeterli yanıtları da alamıyoruz.”

"DHMİ’NİN ŞİRKETLEŞECEĞİ, İŞLETMENİN İKİYE BÖLÜNECEĞİ İDDİASI DOĞRU MUDUR”

Karasu, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

“DHMİ’nin şirketleşeceği, işletmenin Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı ve İşletme Daire Başkanlığı birimlerini birbirinden ayırarak ikiye bölüneceği iddiası doğru mudur?

DHMİ ikiye ayrılmasından sonra, işletme tarafının topladığı kira gelirlerinin de Varlık Fonu’na aktarılacağı, kurumun yatırımlarının ise Alt Yapı Genel Müdürlüğü’ne bağlanacağı iddiası doğru mudur? İddiaların dayanağı ve gerekçesi nedir? İddialar doğru ise bu yöndeki kararlar ne zaman nerede alınmıştır? Söz konusu kararlar ne zaman uygulamaya geçirilecektir?

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle personelin ekonomik ve özlük haklarının durumu ne olacaktır? Bu konuda yapılan planlama var mıdır, var ise içeriği nedir?

DHMİ bünyesinde, haksız şekilde atandığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerden kaçı mahkeme kararına uygun bir şekilde eski görev yerlerine gönderilmiştir? Son bir yıl içinde kurum aleyhine açılan kaç ‘mobbing davası’ bulunmaktadır? Bu davaların sonuçları nelerdir? Aynı dönemde kurumda depremzede veya engelli olarak çalışan, ancak baskıya uğradığı gerekçesiyle kaç personelin görev yeri değiştirilmiştir?”

Anka Haber Ajansı