Ulaş Karasu’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a: “Hangi Gazete Ve İnternet Sitesi Ne Kadar İlan Almıştır”

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kimlere ne kadar resmi ilan verildiğini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a; “Basın İlan Kurumu’nun (BİK) önergede belirtilen yasal düzenlemenin yapıldığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar geçen süre içinde, ulusal gazete ve internet sitelerine göre ne kadar ilan ve reklam vermiştir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi gazete ve internet sitesi ne kad

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kimlere ne kadar resmi ilan verildiğini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a; “Basın İlan Kurumu’nun (BİK) önergede belirtilen yasal düzenlemenin yapıldığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar geçen süre içinde, ulusal gazete ve internet sitelerine göre ne kadar ilan ve reklam vermiştir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi gazete ve internet sitesi ne kadar ilan almıştır” diye sordu.

Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. CHP milletvekili Karasu, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir tarafta, halkın haber alma hakkını hiçe sayarak ‘yandaş havuzunu’ oluşturan, iktidarın her türlü nimet ve olanaklarından, kamu gücünden yararlanarak gerçekleri karartan basın; diğer tarafta ise hukuk ve evrensel hukuk ilkeleri yok sayılarak her türlü baskı, sindirme ve bedel ödetilmek istenen, ancak tüm bunlara karşın yurttaşları bilgilendirmeye çalışan basın karşı karşıyadır.

“YAYGIN MEDYA KADAR SESİ DUYULMAYAN, ALDIĞI HER HABERİ HALKA ULAŞTIRABİLMEK İÇİN BİN BİR ZORLUĞA GÖĞÜS GEREN YEREL BASININ DA GÜÇLÜ OLMASI KAÇINILMAZDIR”

Türkiye’de gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, aydınlar, akademisyenler kadar aslında tüm toplum özgür değildir. Yaygın medya kadar sesi duyulmayan, aldığı her haberi halka ulaştırabilmek için bin bir zorluğa göğüs geren yerel basının da güçlü olması kaçınılmazdır. Bunun için de ilgili mevzuatın yeniden gözden geçirilerek gazete ve gazetecilerin daha iyi ve kaliteli koşullara kavuşması gerekmektedir. Gazeteciler her geçen gün artan sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle yıllardır, 24 Temmuz’u Basın Bayramı olarak kutlamıyor.”

Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Karasu’nun Cevdet Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle:

“Basın İlan Kurumu’nun (BİK) önergede belirtilen yasal düzenlemenin yapıldığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar geçen süre içinde, ulusal gazete ve internet sitelerine göre ne kadar ilan ve reklam vermiştir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi gazete ve internet sitesi ne kadar ilan almıştır?

-BİK tarafından resmi ilan ve reklam kesme cezası verilen gazeteler hangileridir?

-Yönetmelikle internet haber sitelerine; asgari haber sayısı, tekil ziyaretçi sayısı ve görüntülenme sayısı, belli sayıda istihdam sağlanması vb. gibi getirilen kriterler resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilmeleri için zorunlu tutulmuştur. Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle her bir il ayrı gösterilmek üzere kaç internet sitesi bu hükmü yerine getirmeye uygundur?

-Ekonomik olarak zaten zor şartlar altında bulunan ve halka haber vermek dışında bir görevi bulunmayan basın kuruluşları için son derece ağır olan bu koşullara uyulmasının talep edilmesi nasıl açıklanabilir? Bu durum adil bir uygulama mıdır?

-Ayakta durma uğraşı veren basın kuruluşlarının bu yolla tamamen kapanması ve böylece basının tamamen susturulması mı hedeflenmektedir?

-Sivas’taki basın kuruluşlarının yaşadığı ve önergede özetlenen zorluklar dikkate alındığında, Sivas’ın bulunduğu 4’üncü kategoriden, şartlarına daha uygun olan 5’inci kategoriye alınması gereklilik değil bir zorunluluktur. Bu kategoriye alınması sağlanacak mıdır?

-Yerel medya kuruluşlarının desteklenmesi, karşı karşıya oldukları sorunların giderilmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?

-Özellikle yerel basının karşı karşıya olduğu olumsuzluklar dikkate alınarak, yerel basının sektör temsilcileriyle bir araya gelinmesi, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin yeniden günün şartlarına göre düzenlenmesi ve olumsuzluklarının giderilerek yeni bir yönetmelik oluşturulması gündeminizde midir?

-Medya kuruluşlarının ‘tarafsız’ ve ‘bağımsız’ yayın yapmaları konusunda hayata geçirilen uygulamalar nelerdir?”

Anka Haber Ajansı