Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı, Kazada Yaşamını Yitirdi

Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı, Kazada Yaşamını Yitirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu (33) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu (33) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu- Kaynarca kara yolu Denizköy mevkinde meydana geldi. Mehmet Hocaoğlu kontrolündeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay yönetimindeki 54 PG 161 plakalı araç ve Recep Ali Kutlu idaresindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Recep ali Kutlu ve Hasan Bay ile Hasan Elmacı ve Haydar Kakıcı yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı, Kazada Yaşamını Yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
(ek Bilgilerle) Tatil Sırasında Tacize Uğrayan Genç Kız Öldüresiye Dövüldü
(ek Bilgilerle) Tatil Sırasında Tacize Uğrayan Genç Kız Öldüresiye Dövüldü
Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı
Bilecik'te Ormanlara Giriş Yasaklandı
Rahatsız Ettiği İddiasıyla Eve Çağırıp Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
Rahatsız Ettiği İddiasıyla Eve Çağırıp Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
'kuma Getirme' Cinayetinin Sanığı İş İnsanı, Hakim Karşısında
'kuma Getirme' Cinayetinin Sanığı İş İnsanı, Hakim Karşısında
Altınordu'ya Erce Piyangosu
Altınordu'ya Erce Piyangosu
Yozgat'ta Otomobil Menfeze Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yozgat'ta Otomobil Menfeze Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Arabaların Eskiyen Lastikleri Parklarda Yumuşak Zeminlere Dönüştürülüyor
Arabaların Eskiyen Lastikleri Parklarda Yumuşak Zeminlere Dönüştürülüyor