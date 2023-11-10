Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir’de Düzenlenen Resmi Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkışlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için, vefatının 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî törende alkışlandı, ıslıklar çalındı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Anıtkabir’de düzenlenen resmî törenle anıldı. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat tam 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, saygı duruşu sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

"Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci seneyi devriyesinde bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nden çıkışı sırasında alkışlandı. Vatandaşlar ıslık çaldı, Erdoğan vatandaşları selamladı.

Anka Haber Ajansı